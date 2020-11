“Dance Monkey” es la canción más buscada en la historia de Shazam porque nadie sabe de quién es

Shazam compartió la lista con las 100 canciones más buscadas en su historia, revelando que “Dance Monkey”, de Tones and I, la encabeza.

Desde su lanzamiento en mayo de 2019, la conocida canción ha sido buscada más de 36,6 millones de veces, ya que muy pocas personas saben de quién es.

Al revelar su listado, Toni Elizabeth Watson, autora de “Dance Monkey”, agradeció a Shazam por nombrarla en su listado.

A través de un comunicado, la australiana comentó que “no tenía seguidores cuando lancé ‘Dance Monkey’, pero Shazam me dio la oportunidad de llegar a más personas y aumentar mi base de fans, lo que me llevó a poder crear una carrera”.

El top 3 de las canciones más buscadas en Shazam está compuesto por el remix de Robin Schulz para “Prayer in C”, de Lilly Wood y The Prick, y de “Let Her Go”, de Passenger.

Entre los artistas más buscados también se encuentran nombres como Ed Sheeran y Macklemore.