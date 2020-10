¡Totalmente inesperado! Ariana Grande anunció que lanzará su sexto álbum este mes

Ariana Grande sorprendió a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo al anunciar que lanzará su sexto álbum de estudio durante octubre.

A través de Instagram y Twitter, la intérprete de “Moonlight” expresó: “No puedo esperar para entregarles mi álbum este mes”.

i can’t wait to give u my album this month

