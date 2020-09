Reconocida marca de juguetes lanzó una muñeca de Billie Eilish inspirada en el videoclip de “Bad Guy”

Billie Eilish sigue sumando logros a su exitosa carrera musical.

La joven artista estadounidense lanzará dentro de las próximas semanas una nueva colección de muñecas, inspiradas en los videoclips de “Bad Guy” y “All The Good Girls Go To Hell”.

En asociación con Playmates Toys y Bravado, la intérprete de “Ocean Eyes” lanzará estas dos muñecas, el próximo 15 de octubre.

La figura de “Bad Guy” representa a la joven con su polerón amarillo, y viene en una caja que se transforma en un escenario inspirado en el MV.

Esta noticia ha causado furor entre los fanáticos de la artista, quienes desde hace algún tiempo se dedican a coleccionar todo lo que se relacione con ella.