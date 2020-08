Break the Silence: The Movie: BTS anunció el estreno de su cuarta película

BTS, una de las bandas de K-pop más importantes de la actualidad, anunció el estreno de su cuarta película.

Break the Silence: The Movie se centrará en la gira mundial “Love Yourself: Speak Yourself” de 2019, donde los surcoreanos recorrieron Estados Unidos, Asia y Europa.

La cinta se estrenará el 10 de septiembre en 70 países, con otro lanzamiento el 24 del mismo mes, pero en regiones adicionales.

Según explicaron en la página web de BTS: The Movie, “las fechas varían según el territorio y están sujetas a cambios en función del estado de reaperturas locales de cine”.

De esta manera, Corea del Sur, Reino Unido, Japón, España, Rusia, Italia, Francia y Tailandia podrán verla desde el 10 de septiembre, mientras que Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile, entre otros, podrán hacerlo a partir del 24.