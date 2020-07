Katy Perry y su embarazo: “Voy a hacer todo lo posible para que sea natural, pero no voy a ser una heroína”

En Santa Bárbara, en la costa de California, la estadounidense Katy Perry pasa una cuarentena bastante especial. Junto al actor Orlando Bloom espera la llegada de su primera hija. Además, lanzó un nuevo sencillo, “Daisies”, lo que motivó una conversación con Martha Debayle para W Radio de México, emisora hermana de ADN.

“Esto ha sido un embarazo muy bonito en muchas cosas. En otras no ha sido tan genial, especialmente, tener a tu primer niño durante una pandemia es como interesante”, dijo, agregando que “voy a hacer todo lo posible para que sea lo más natural posible, pero no voy a ser una heroína”.

El nuevo tema también cuenta con un videoclip realizado durante la pandemia y que se aleja de las luces que, como una superestrella de la música, está tan acostumbrada. Lo filmó con una amiga en un campo de margaritas, “súper orgánico, como cuando yo hacía todo sola. Yo estaba en camisón y me maquillé, no me hice el pelo y lo hice con lo que tenía”.

Katy Perry estrenará el 14 de agosto un nuevo disco que estará cargado de canciones de resiliencia. “Cada vez que escribo canciones como “Firework” o “Roar” no es porque me sienta así. En verdad, estoy bastante deprimida cuando escribo esas canciones y algo dentro de mí toma el control. Mi alma toma el control y se convierte en el escritor fantasma de mi cuerpo y mente”, explicó.

Sobre sus últimos años confesó que “estuve muy deprimida. No me podía levantar de la cama, no tenía buenos pensamientos y de hecho, no creía que iba a vivir. Y ahora, dos años después, imagínate, estoy viviendo y trayendo una vida al mundo”.