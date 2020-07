Blackpink entró al libro oficial de los Récord Guinness gracias a su canción “How You Like That”

Blackpink, una de las bandas de K-Pop femeninas más importantes de la actualidad, fueron registradas en el libro oficial de los Récord Guinness gracias a su nueva canción, “How You Like That”, la cual se estrenó el pasado 26 de junio.

El nuevo comeback del grupo integrado por Jisoo, Rosé, Jennie y Lisa rompió cinco marcas en YouTube, superando importantes récords de artistas como Ariana Grande y Taylor Swift. Esto, porque el videoclip oficial de “HYLT” fue reproducido 86,3 millones de veces durante las primeras 24 horas de su estreno.

Esto hizo que se convirtiera el video más visto en las primeras 24 horas, el videoclip más visto en las primeras 24 horas y en el videoclip de K-Pop más visto en las primeras 24 horas. Tres logros que antes estaban en manos de la exitosa boyband BTS.

Esto no es todo, ya que el MV oficial se estrenó en vivo y directo tras una larga charla con las cuatro artistas, la cual fue vista, en simultáneo, por más de 1,66 millones de personas de todo el mundo. Esto lo llevó a convertirse en la premiere de video más visto y la premier del video musical más visto.

Anteriormente, los videos más vistos durante las primeras 24 horas fueron “Kill This Love” de Blackpink (56,7 millones), “Thank U, Next” de Ariana Grande (55.4 millones), “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift (43.2 millones).

