Fotógrafo de la portada del Corazones y la figura de Jorge González: “Me hubiese encantado que apareciera por lo menos su mentón o boca. Es algo de lo que siempre me arrepiento”

Tres décadas celebra el disco “Corazones” de Los Prisioneros que, además de canciones como “Estrechez de corazón” y “Tren al sur”, dejó una recordada portada dentro del catálogo de la música chilena.

La imagen de una camisa con una mancha de sangre a la altura del corazón fue una idea del diseñador gráfico del álbum, Vicente Vargas, y fue tomada en el estudio fotográfico de Alejandro Barruel.

“Algo que tratamos de proyectar en la foto fue este nuevo estilo que tenían Los Prisioneros. Con más romanticismo y algo de onda disco. Y eso se ve en la camisa. Es una camisa delicada que tiene una especie de bordado, unos detalles”, recordó Barruel en conversación con ADN.

“Al mismo tiempo, con la sangre íbamos a estar expresando el desgarro y la furia del rock. Está ahí Salvatore Adamo, Camilo Sesto, Sandro, pero también está The Clash”, agregó el fotógrafo.

Para la captura de la imagen, Jorge González tuvo que acostarse sobre un trozo de plumavit, que suele utilizarse en los estudios para reflejar la luz. Y sobre la camisa se le pintó una mancha con una mezcla de tinta china y témpera rojas.

Pese a lo icónica de la imagen de portada de “Corazones”, Barruel comentó que “yo tomaba fotos desde chico, pero profesionalmente llevaba poco. Entonces, me pasa que hay un par de cosas que me gustaría haber hecho de otro manera”.

“Me hubiese encantado darle más espacio a la foto, haber encuadrado para que se viera más el rostro de Jorge. Como que me ceñí demasiado a hacer una foto muy abstracta y me hubiese encantado que apareciera por lo menos su mentón o su boca. Eso es algo de lo que siempre me arrepiento”, explicó.

“Y lo otro que me hubiera encantado haberlo hecho con una luz un poco más fuerte, más oscura, más dura, con más textura para que quedara un poco más dark la foto”, dijo.

Tras la fotografía de este disco, Barruel, realizó la misma labor para el homónimo de Barracos, “Peces” y “Viajar” de Lucybell, “Mama Funk” de Los Tetas y “El resplandor” de Carlos Cabezas, entre otros.