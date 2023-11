OpenAI despide a su fundador y fabricante de Chat GPT, Sam Altman

Este viernes, la compañía creadora del chat de Inteligencia Artificial ChatGPT, OpenAI anunció que su fundador y fabricante, Sam Altman dejará el cargo.

Al respecto, la empresa señaló que “la salida de Altman se produce luego de un proceso de revisión deliberativa por parte de la junta, que concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones, obstaculizando su capacidad para ejercer sus responsabilidades”.

El ahora ex CEO de OpenAI, fue uno de los ejecutivos más valorados de la compañía, especialmente desde el nacimiento de la Inteligencia Artificial (IA) y el lanzamiento del chatbot en línea ChatGPT.

Incluso, Altman ayudó en la creación de OpenAI con el apoyo y respaldo financiero de Elon Musk en el año 2015. Este hecho fue destacado por The New Times, el cual publicó que Altman se convirtió en portavoz del cambio de la industria tecnológica.

Por su parte, el ex CEO de OpenAI expresó a través de redes sociales: “Me encantó mi tiempo en OpenAI. Fue transformador para mí personalmente y, con suerte, un poco para el mundo. Y por sobre todo, me encantó trabajar con gente tan talentosa”.

“Tendré algo más para decir sobre lo que se viene después“, concluyó Sam Altman.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023