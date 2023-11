Carabineros y Ministerio de Transportes desmienten versión de Gonzalo Valenzuela tras fiscalización por su motocicleta

Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado por Carabineros e inspectores del Ministerio de Transportes tras aparentemente conducir su motocicleta en la comuna Providencia sin la patente que va en la parte trasera. Producto de esta situación, al actor le quitaron su vehículo. Una situación ante la que la versión inicial de Gonzalo Valenzuela distó mucho que la dada por sus fiscalizadores.

Cuando el actor fue consultado por los medios sobre este control, él aseguró que “tengo todos los documentos. Ahí tienen mi carnet, mi carnet de manejar, mi carnet para manejar moto, por supuesto, todo. Lo que no tenía es la patente, la de atrás, que la habían quebrado la cosita. Entonces tengo una réplica, que no tiene hoyitos. Esa es la que tengo y la que tienen ellos también”.

“Tengo la patente, pero no estaba puesta donde tiene que ir. La tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace dos semanas. Este es un error mío, absolutamente. Y no hay nada más que asumirlo. Pero tengo todos mis carnets, mis documentos, está todo al día“, añadió después.

Andaba con un documento del vehículo vencido desde el año 2014

No obstante, a pesar de que Gonzalo Valenzuela insistió en que tenía todos los documentos, el fiscalizador del Ministerio de Transportes, a cargo del procedimiento, desmintió su versión. “Él no porta la documentación y al revisar la base de datos, este indica que está vencida desde el año 2014. Revisión técnica, permiso de circulación (…) No aporta nada”, afirmó.

Misma contradicción que se vio con lo que dijo Carabineros. “Hasta el momento, él no tenía la documentación del vehículo. Esa es la infracción que él cometió. No la anda portando“, dijo el teniente, que estaba en lugar.

Finalmente, al notársele esto al actor, este expresó: “Sí, están los permisos de circulación y todo. Hay uno atrasado y hay que poner la patente. ¡Listo! (…) Eso es todo“.

¿Qué sanción arriesga Gonzalo Valenzuela?

Por andar sin los documentos de su vehículo, al actor le incautaron su motocicleta y será citado por el Juzgado de Policía Local para presentarse en el lugar. Y debido a que andar sin los documentos del vehículo al día es una infracción gravísima, Gonzalo Valenzuela arriesga una multa de entre 1,5 unidas tributarias mensuales (95.940 pesos a la fecha de la publicación de esta nota) y 3 unidades tributarias mensuales (191.880 pesos).

Y aunque también tenía una patente que no estaba la vista, según señala la Ley de Tránsito (18.290): “Si una persona, en un mismo hecho, fuera responsable de dos o más infracciones, se aplicará la multa que corresponda a la infracción de mayor grado, cualquiera que sea el número de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior“. Así, es probable que solo tenga que pagar la infracción gravísima.