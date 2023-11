“Fue superviolento, me asusté”: Gonzalo Valenzuela es fiscalizado por Carabineros por andar en moto sin una patente

En el mediodía de este jueves 16 de noviembre, Gonzalo Valenzuela tuvo que bajarse de su motocicleta luego de ser fiscalizado por Carabineros e inspectores del Ministerio de Transportes. Su transitar por la comuna Providencia se vio interrumpido luego de que los funcionarios notaran que el actor no andaba con la patente que va en la parte trasera de su vehículo.

Una situación que el mismo actor explicó en conversación con la reportera de Contigo en la mañana, donde dijo que tiene “todos los documentos. Ahí tienen mi carnet, mi carnet de manejar, mi carnet para manejar moto, por supuesto, todo. Lo que no tenía es la patente, la de atrás, que la habían quebrado la cosita. Entonces tengo una réplica, que no tiene hoyitos. Esa es la que tengo y la que tienen ellos también”.

“Tengo la patente, pero no estaba puesta donde tiene que ir. La tenía metida debajo del asiento porque me la pasaron hace dos semanas. Este es un error mío, absolutamente. Y no hay nada más que asumirlo. Pero tengo todos mis carnets, mis documentos, está todo al día“, añadió después.

Creyó que lo habían confundido con un delincuente

Más adelante, el actor chileno confesó que se asustó debido a lo tenso que fue el operativo policial para hacerlo detenerse y fiscalizarlo. “Yo me asusté, porque creo que está muy sensible el tema. Lo que me estaba explicando acá el alcaide de Carabineros, parece que ayer hubo un tema muy potente con Carabineros. Yo la verdad no estaba al tanto, me acaban de explicar”, expuso.

“Entonces, cuando me pararon, llegaron como seis y yo pensé: ‘¡¿qué pasó?!’. Como que me estaban confundiendo con algún delincuente, porque fue muy violento. Y quedé un poquito nervioso“, complementó enseguida.

Finalmente, acerca de esta compleja experiencia, Gonzalo Valenzuela expresó: “Cuando me pararon, fueron como seis. Fue como superviolento. Me asusté“.

Después de que el actor dio estas declaraciones, Carabineros le comunicó que le iban a retirar su motocicleta, debido a que por la nueva ley, debe tener todas las patentes en un lugar visible. Por lo que Gonzalo Valenzuela tuvo que continuar su recorrido a pie.