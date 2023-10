“¡Por apoyar a Kast me tratan mal!”: Daniella Chávez denuncia acoso en Aduanas del aeropuerto por ser “facha”

“Linda bienvenida me dan en Chile“. Así inició Daniella Chávez su queja por la atención que acusa que recibió en el Servicio Nacional de Aduanas del Aeropuerto de Santiago. La conejita Playboy denunció que la acosaron y que sufrió malos tratos durante su llegada la país. Y esto, según ella, por su preferencia política y por haber apoyado a José Antonio Kast.

“Me separan las cosas y dicen: ‘Ahí va la facha, ¡ahora las va a pagar por Facha!’. Me revisaron todo, ¡y querían que les pagara por joyas que tengo hace un par de años demostrable en fotos! Me buscaron todo para sacarme dinero… Pero por apoyar a Kast ahora soy acosada por la aduana (SAG), en el aeropuerto, ¡y son mujeres!“, escribió Daniella Chávez al momento de subir un video a sus redes sociales.

El video en el que Daniella reclamó por la atención que recibió en el aeropuerto

Más adelante, la conejita Playboy e influenciar, que hizo abiertamente campaña por José Antonio Kast en la última elección presidencial, entregó más detalles sobre la situación que acusa que le tocó vivir. “Me siento triste, vengo llegando a Chile, estoy en el aeropuerto. Vengo a celebrar mi cumpleaños y me voy a Miami. Y bueno, qué lástima que una mujer, porque siempre son las mujeres. No es la primera vez que me toca una acá en Chile“, expuso.

“De partida, es una mujer, siempre son malos tratos hacia mí. Esto en un tiempo en que debemos apoyarnos, pero esto sigue, no para“, añadió después.

Finalmente, Daniella Chávez concluyó el relato de lo que le ocurrió, y señaló que “para variar, después, no me hicieron pasar. Me mandó a que me revisaran. Y cuando me fueron a revisar, otra mujer dice: ‘Ahora me las va a pagar todas esta facha’. O sea, qué triste, que pena me da, de verdad. Solamente porque voté Kast“.