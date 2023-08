“Una actriz con tintes porno al Ministerio de las Culturas“, fue lo que escribió Gonzalo de la Carrera en Twitter, para desatar el enojo de Daniella Chávez. El diputado cercano al Partido Republicano además le sumó al tuit una escena de la ministra Carolina Arredondo en Infieles, que no quiso bajar a pesar de la insistencia de la conejita Playboy.

Por ello, Daniella Chávez lanzó una potente advertencia. “Si el ‘señor’ Gonzalo de la Carrera no borra el tuit donde denosta y menosprecia a una mujer por su trabajo, yo jamás vuelvo apoyar a nadie de ese sector político. Y es más, ¡podré decir cositas también! Es de poco hombre lo que hizo Gonzalo, ¡y raya en la violencia de género!“, afirmó la creadora de contenido.

“Si no te gusta, puedes criticar su nombramiento, quizás juzgar los méritos o su capacidad para ser ministra. ¡Pero criticarla por sus escenas como actriz ya es de cobarde! Yo viví y vivo esa agresión de parte de algunos de la izquierda y es horrible como mujer. ¡Pero no me gusta que me defiendan atacando a otra mujer! ¡Prefiero nunca más apoyar a nadie!“, añadió.

Daniella Chávez se hartó del Partido Republicano

Sin embargo, no solo el diputado no borró el tuit, sino que además, tanto simpatizantes como militantes del Partido Republicano criticaron a la modelo por defender la nueva ministra de las Culturas. Ante esto, Daniella Chávez decidió arremeter con fuerza contra esta colectividad política. La que apoyó activamente en las últimas elecciones, llegando incluso a participar en actividades.

“Había un comando que me adoraba y rezaba. Según ellos, les aporté entre 380 mil a 500 mil votos. Otros candidatos me pedían apoyos en videos y cosas así… Yo tengo más de 20 millones de seguidores en mis redes, más de 7 millones de Chile y prometí dejar mi OnlyFans gratis si un candidato ganaba. ¡No tienen ni idea cuánta gente arrastró eso!“, expuso la conejita Playboy.

Y finalmente, Daniella Chávez señaló que “ahora algunos se sienten ofendidos porque manifesté mi apoyo a una mujer, ¡que no es de su color político! Siempre defenderé a las mujeres independientemente de su pensamiento político… Lo que no defenderé más será un partido político“.