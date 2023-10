“Algunos vieron y no hicieron nada”: Belén Mora denuncia violenta agresión de un hombre cuando iba en la calle con su hijo

Recientemente, a través de sus redes sociales, Belén Mora dio a conocer una impactante experiencia. Durante una caminata en la calle junto a su hijo, Belenaza fue víctima de agresión verbal y física por parte de un desconocido.

La comediante relató el incidente a través de sus stories de Instagram, donde reveló que un hombre la empujó y la insultó.

“Voy con Pocho (su pequeño hijo, que todavía es lactante) en el coche, está durmiendo, menos mal. Y hace un rato, unos minutos, una persona me empujó. Un hombre grande. Me empujó el hombro. Y me dijo ‘me das asco’. Entonces, para que entiendan el nivel de hate que tiene alguna gente”, contó Belenaza.

Más adelante, Belén Mora expresó su vulnerabilidad y miedo ante esta agresión. “Me sentí muy indefensa, me sentí muy en peligro. Y me dio mucha pena porque personas vieron eso y no hicieron nada. Entonces los invita a que si ustedes ven que le pasa eso a alguien, intervengan. Tuve que detenerme en un minuto y empezar a hacer un ejercicio de respiración para que no me diera una crisis de angustia“, expuso.

Llegó bien a su casa y agradeció el cariño y apoyo

Además de compartir su experiencia, Belén Mora citó a una “de las filósofas más importantes de las últimas décadas, que tiene una frase icónica, que resume lo que en este minuto siento, además de miedo y angustia. Me refiero a la filósofa película Regina George (personaje de Chicas Pesadas), que dice: ‘Why you so obsessed with me?’ (¿Por qué estás obsesionada conmigo?)”.

Finalmente, en una última storie, Belén Mora señaló que ya está “en casa. Gracias por su empatía y mensajes de amor“.