Belén Mora entregó detalles de la tajante decisión que tomó tras su paso por el Festival de Viña

Belén Mora fue la última protagonista del programa de Youtube de Pamela Díaz, Sin Editar, espacio en el que las risas y los momentos profundos no faltaron.

En ese contexto, la comediante se sinceró y rememoró su paso por el Festival de Viña del Mar de principios de este año.

Cabe destacar, que si bien Belenaza logró hacer reír al Monstruo al principio de su rutina y se llevó una Gaviota de Plata, tuvo que bajarse del escenario de la Quinta Vergara entre pifias.

“¿Volverías a ir? ¿No te da miedo?”, le preguntó Pamela a Belén.

“Sí (volvería) (…) es que siempre me da miedo, pero me gusta el miedo, como que soy adicta a esa adrenalina, a esa incertidumbre. No me podría dedicar a una hue… que yo sé que va a pasar todos los días” añadió.

Luego, Pamela le preguntó cómo ella pensaba que le había ido en el festival con su rutina.

“Yo encuentro que me fue bien, no me gané las dos gaviotas. Me pifiaron 7 minutos, pero los otros 40 tuve más rating que la Christina Aguilera. Y me veía flaca como perra”, dijo Belén.

En ese mismo contexto, agregó: “Ya llegar al escenario es un éxito, ¿cachai? Y los actores, yo creo que los comediantes en general, estamos acostumbrados a fracasar y no a tener éxito”.

“Uno siempre está probando chistes, y siempre cambia el público, entonces siempre, la rutina aunque la tengas escrita y hecha mil veces, va a cambiar porque el público es distinto, el ambiente es distinto. Entonces, uno siempre se sube con la premisa de que te podría ir mal”, aseveró la comediante.

¿Qué sucedió tras su paso por la Quinta Vergara?

En el mismo espacio de preguntas, Pamela le consultó a Mora sobre las consecuencias que tuvo su paso por el festival, momento en el que la también actriz explicó algunas de las tajantes decisiones que tomó tras lo que pasó.

“No llama la atención a un evento de empresa llevar a la que pifiaron. Si yo fuera gerenta de marketing, llamo a la Pame Leiva y no me llamo a mí… por razones obvias”, dijo.

Asimismo, reveló que “tenía cerrado todo marzo y abril con eventos que no se bajaron, muy bien pagados, y yo decidí suspenderlos porque necesitaba parar”.

“Y volví a hacer eventos en mayo por decisión mía, y ahora tengo gira en Dreams y tengo rutina nueva, vamos de nuevo”, explicó Mora.

La ex Morandé con Compañía dijo que “a mí ya me pasó lo peor, más que eso no me puede pasar. Entonces, yo siempre me he subido (al escenario) relajada, en el sentido, confiando en mi trabajo. Pero ahora me subo desde otro lado, como ‘ya pico. Si te gusta, bien, y sino hay mil comediantes más’”.

La conductora en el momento le consultó a Belén por qué no detuvo la rutina cuando escuchó pifias, a lo que la comediante replicó que “hay que estar allá arriba para cachar, era una adrenalina muy grande. Yo no entendía lo que estaba pasando, porque no veía las pifias, sólo las escuchaba”.

“Entonces me quedé como mirando y también pensé ‘put…, si los hue… los dejé aplaudirme y ahora quieren pifearme, piféenme’. La hue… no va a parar si me bajo”, finalizó Belén Mora.