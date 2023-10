“Hablaban de todo”: Nacha Michelson echa al agua a su excompañeros de “Gran Hermano”

Nacha Michelson compartió detalles sobre la filtración de información desde la casa de Gran Hermano. Además, habló sobre al saber la opinión que había afuera, esto influyó en la dinámica del juego y por sobre todo en la de quienes reingresaron.

En entrevista con FM2, Ignacia reveló que desde la entrada de los últimos participantes, que incluía a Francisco, Sebastián, Francisca, Scarleth y Alessia, se filtraba información sobre lo que sucedía fuera de la casa. Según su testimonio, “hablaban de todo” y “todo se sabía”. Esta filtración de información desde la casa fue un tema recurrente en el programa y generó un ambiente de tensión.

“Obviamente, todos los que ya se habían ido y que habían tenido conflicto con Pincoya, venían a pedir perdón, así, asá. Pero como Coni no era tan querida, ya ni siquiera se acercaron ni nada. La única que se acercó fue Alessia, que les trajo regalos a todos… Pero yo ya sentía que muchos venían a limpiar su imagen y así. Pero se sabía todo“, agregó.

Opinó acerca del acaso de Scarlette y Rubén

En cuanto a la situación de Scarlette, Ignacia explicó que esta participante había estado afectada por lo ocurrido con Rubén (a quien acusó de realizarle tocaciones indebidas) y había estado viendo a un psicólogo. Además, Nacha Michelson señaló que comprendía por qué Scarlette continuaba en el programa, ya que entendía que el reality era una oportunidad única. Y que Rubén, el causante de la controversia, no debía influir en su estancia en Gran Hermano.

“Entiendo también que él no va a venir a cagarte tu vida, la oportunidad de tu vida por algo que hizo él. Entonces entiendo también que Scarlette está mal, yo la vi mal, de hecho hubo… El tiempo que yo estuve ahí, excepto la última semana, ella estaba durmiendo todo el día, ella tiene psicólogo adentro. Ella casi no hablaba con nadie y creo también quiero pensar que es por este tema. No me gusta referirme a él porque no sé bien lo que pasó”, comentó finalmente, Nacha Michelson.