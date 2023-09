“Me asaltaron con pistola”: Lucas Crespo denuncia haber sido víctima de violento robo en barrio Bellavista

El ex participante de Gran Hermano, Lucas Crespo, compartió una experiencia traumática con sus seguidores en las redes sociales el pasado domingo. El controversial tiktoker confirmó que fue víctima de un violento robo en el barrio Bellavista, un conocido sector bohemio de Santiago de Chile.

Crespo utilizó su perfil en una red social para compartir los detalles del incidente. Escribió: “Amigos, el día de hoy me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto“. El joven influencer reveló que el robo le impidió acceder a sus redes sociales, ya que tenía la autenticación de doble verificación activada. Advirtió a sus seguidores que cualquier publicación o mensaje que vieran en sus perfiles no sería de su autoría.

“No tengo acceso a ninguna red social porque las tengo con doble verificación. Por ende si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo“, advirtió el exparticipante de Gran Hermano.

En medio de la situación, Lucas Crespo emitió un llamado a la precaución, instando a sus seguidores a tener cuidado en sus entornos. Finalizó su mensaje con un “abrazo”, expresando su gratitud por el apoyo recibido.

No obtuvo la suficiente votación para volver al reality

Es importante destacar que este domingo, Lucas Crespo también participó en la votación del público para determinar qué ex participante de Gran Hermano regresaría al programa a través del repechaje.

Sin embargo, obtuvo solo el 2,14 por ciento de las preferencias. Esto se debió, en parte, a que el tiktoker había alentado a sus seguidores a votar por otros compañeros para su regreso al reality. La elegida por el público fue Skarleth, quien ganó la votación y regresó a la casa de Gran Hermano.