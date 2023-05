Prohíben uso de marca “NotMilk”: condenan a NotCo por competencia desleal en juicio con gremio lechero

El 1° Juzgado Civil de Valdivia ha dictaminado un favor de la Asociación de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) en su demanda contra The Not Company, conocida por su producto Not Milk. El tribunal de la Región de Los Ríos ha determinado que la compañía ha incurrido en actos de competencia desleal, según lo establecido en la Ley N° 20.169.

En su sentencia, el tribunal ordenó a The Not Company cesar y prohibir cualquier conducta que constituya actos de competencia desleal, así como el uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen que contenga el nombre “Not Milk”. Además, se prohíbe el uso de cualquier elemento relacionado con la industria lechera que pueda generar confusión, como una vaca o cualquier figura alterada relacionada con la leche.

El laudo también dispone de la remisión del caso al Fiscal Nacional Económico, de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 20.169, para las multas correspondientes, pública La Tercera.

La demanda presentada por aprobación acusó a The Not Company de aprovecharse del prestigio de la leche al confundir a los consumidores con su producto, al mismo tiempo que descalificó a la leche para desviar la clientela. Según el gremio lechero, la estrategia publicitaria de NotCo consistía en asociarse con la fama de la leche para luego difamarla, presentándola como un producto nocivo para la salud y contaminante.

La sentencia emitida por el tribunal de Valdivia respalda la posición de los productores de leche y establece medidas concretas para proteger la competencia justa y evitar la confusión entre los consumidores. Este fallo constituye un precedente importante en el ámbito de la competencia desleal y podría tener implicaciones significativas en el mercado de productos alternativos a base de plantas.

Desde la compañía señalaron que “no vamos a emitir declaraciones hasta que podamos ver el fallo, ya que no hemos sido notificados. Cuando lo analicemos, daremos las declaraciones que correspondan”.