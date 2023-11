Ex subsecretario del Interior Felipe Harboe llama a la oposición tener “altura de miras” frente a problemas de seguridad: “Nadie sobra”

En cifras, la situación es la siguiente: hace algunos años la tasa de homicidios en Chile era de cerca de 4 cada 100 mil habitantes; hoy eso subió a 6. Y si bien sigue siendo muy por debajo de países como Costa Rica y Venezuela, “no nos debe dejar conformes”, advirtió el exsenador y ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, este martes en ADN Hoy.

Con la seguridad como tema que se ha tomado la agenda de la actual administración de Gobierno prácticamente desde su albor, hay algunas observaciones desde las que parte la conversación: “no cabe duda” de la crisis de seguridad, dijo Harboe; que hubo “un cambio estructural en su morfología criminal” y que se ve en “delitos alevosos”, o en “niveles de violencia que no estábamos acostumbrados; y un aumento importante en la tasa de secuestros y de homicidios”. O también la falta de relación entre víctima y victimario que, a su juicio, “da cuenta de la existencia de bandas dedicadas al sicariato, que también es nuevo en el país”.

Hay más: “La consolidación de algunos grupos organizados en determinados territorios, lo que va generando una relación de incapacidad del Estado de penetrar ciertos territorios a manos de estos grupos de crimen organizado, lo que es más complejo para las instituciones y para quienes viven en esos barrios”.

Y pese a que comparte que es una señal de la “latinoamericanización” del país (contexto: son delitos que “vienen” de Centro América y se alejan de los países con mayor nivel de desarrollo con los que Chile se comparaba), “Chile sigue teniendo condiciones de seguridad superiores a los de los países vecinos y Centroamérica. Pero eso no es una justificación, porque Chile siempre se está mirando y comparando con países de mayor nivel de desarrollo”, dijo Harboe.

Si hubiera que apuntar a una estructura, acotó el ex subsecretario del Interior, “en los últimos 5, 6 años, a partir del cuestionamiento del rol de las policías en el control de orden público y el ejercicio legítimo de la fuerza, generó un impacto muy complejo de inhibición en las fuerzas policiales y lo otro fue legitimando la violencia como una forma de herramienta política, lo cual genera un cuadro de inestabilidad desde el punto de vista institucional”.

Aunque ha sido algo que las autoridades están “revirtiendo“.

Oposición

Una de las exigencias que Chile Vamos y la oposición ha hecho en los últimos días, es la concreción de la expulsión de los ciudadanos de nacionalidad extranjera que han cometido delito en Chile. Han puesto la participación de los diálogos en condición a eso. Algo que Harboe criticó:

“Cuando hay situaciones donde está en riesgo la seguridad de las personas, la tranquilidad y la paz social, nadie sobra. Por tanto, aquí corresponde tener altura de miras”.

Él “cruzó la vereda”, dijo, cuando el gobierno del expresidente Piñera estaba con baja aprobación. En esa línea: “Hago un llamado a la derecha a no restarse. En estos momentos se ve la grandeza. A Chile le falta colaboración, cooperación. Cuando hay división política, los que ganan son los delincuentes. Nunca he sabido que antes de asaltar a alguien, un delincuente pregunte por quién votó. Se requiere estatura, capacidad de diálogo y entender que la única forma de sacar adelante a este país y reponer las condiciones de seguridad y es que haya colaboración de todos los sectores y orientación a los resultados”.

“No hay que ser tan sensibles de piel, más allá del llamado público o la debida anticipación; es cierto, hay que llamar a cuidar las formas, pero eso no puede ser excusa para participar de propuestas, para sacar adelante a este país y retomar la senda de la paz social”, acotó después.

Migración

Harboe también vio responsabilidad en el llamado de Piñera en Cúcuta:

“Evidentemente, hay una tremenda responsabilidad del gobierno del expresidente Sebastián Piñera que, por darse un gustito, hizo un llamado a todos los venezolanos a venirse a vivir a Chile, que era un oasis, en Cúcuta. Después empezaron a llegar un conjunto de personas respecto de las cuales la institucionalidad no estaba preparada ni siquiera para identificar cuáles eran sus antecedentes de origen. Ese es el problema: la migración como fenómeno no es malo, aporta a los países en la medida que los países receptores conozcan el historial de las personas que quieren ingresar a su país; y segundo, que además haya una coordinación con la capacidad institucional de poder recibir una cantidad determinada. Acá en Chile lamentablemente no estaba hecho ni lo uno ni lo otro. Lo más increíble es que hoy tenemos un ingreso irregular de miles de personas respecto de las cuales las policías no saben quiénes son”.

Así las cosas, llamó al Presidente Boric:

“Cuando uno observa la proliferación de extranjeros en la participación de delitos con niveles de violencia a las cuales no estábamos acostumbrados, evidentemente hay una crisis. Llamaría al Presidente de la República para que independiente de las cumbres a las cuales asisten, ponga su liderazgo político a disposición del país y golpee la mesa con Venezuela, con Colombia, y les exija a esos países que entreguen todos los antecedentes de las personas que son detenidas por las policías y si no, bueno, habrá que devolver a esas personas. Los países que reciben migrantes y no saben quiénes son, perdóneme, pero hay países que los llevan a centros de detención temporal para ver quiénes son realmente para no poner en riesgo a los ciudadanos Chilenos. El Gobierno tiene que actuar rápido: por un lado, tener un centro de retención temporal, con condiciones humanitaria, la cruz roja, como en Italia, hasta que las personas sean identificadas; y segundo, el Presidente debiera personalmente tomar esto como desafío, hacer gestiones que muchas veces son difíciles y vez si su liderazgo internacional le permite lograr que los países de origen de los migrantes que están llegando a nuestro país nos entregan al menos los antecedentes de quiénes son las personas o bien reciben a quienes haya que expulsar según las condiciones que corresponda”.