Defensa del alcalde de Renaico piden que quede sin efecto la prisión preventiva

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien enfrenta acusaciones por ocho delitos de connotación sexual cometidos entre 2006 y 2020 contra cinco mujeres, cumple una semana en prisión preventiva.

En un reciente desarrollo, la defensa del político ha presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción, buscando revocar esta medida cautelar y obtener su libertad.

Francisco García Retamal, abogado de Reinao, argumenta que la prisión preventiva infringe derechos constitucionales de su cliente, señalando “infracciones de hecho y derecho” en la resolución. García Retamal sostiene que la decisión es “ilegal y arbitraria”, solicitando al tribunal que acoja el amparo y disponga la liberación inmediata de Reinao.

Por otro lado, José Francisco Rodríguez, abogado de las víctimas, ha desestimado la solicitud de revocación de la medida cautelar. Rodríguez critica la estrategia legal de la defensa, calificándola de “trabajo desprolijo”, y enfatiza el peligro de fuga que representa Reinao, un aspecto que, según él, ya ha sido acreditado.

Además, Rodríguez señala que al no apelar la resolución, Reinao parece aceptar los efectos de la prisión preventiva y los requisitos de la misma. También destaca que no se ha solicitado una audiencia de revisión de la prisión preventiva, lo que sería el procedimiento adecuado en este caso, llevándolo a estimar que la corte probablemente no accederá a la petición de la defensa.