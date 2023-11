"Eran 3.500 palos ... pagué 140": el soborno al SII que confiesa Daniel Sauer en los audios filtrados de Hermosilla

El reportaje de Ciper donde se da cuenta de una serie de audios que muestran una conversación entre el abogado Luis Hermosilla, su colega María Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, donde el prominente defensor sugiere pagar sobornos a funcionarios del SII y el CMF, sigue dando qué hablar por sus múltiples aristas.

En las últimas horas, se dio a conocer que el OS7 de Carabineros allanó el domicilio particular de Daniel Sauer. Luego que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio contra el empresario.

Dentro de los audios hay una parte donde Sauer confiesa ya haber realizado pagos a funcionarios del SII para evitar pagar sumas más altas. En la transcripción se puede leer:

Daniel Sauer: Ni siquiera cuando yo con la Leo no éramos lo que somos hoy en día. Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo, ‘le voy a tirar gamba al Servicio para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito.