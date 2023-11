Profesor golpeado por alumno en San Ramón da brutal testimonio: “Sentí un fuerte dolor en la cara”

El profesor Miguel José Niño Ríos, de 48 años, todavía parece incrédulo ante la brutal agresión que sufrió el pasado 30 de octubre de parte de uno de sus alumnos del Liceo Centro Educacional de San Ramón. El profesor que fue golpeado por el estudiante terminó con graves heridas y hospitalizado tras el hecho.

De acuerdo a los antecedentes del caso, el profesor fue golpeado luego que le comunicara al alumno y su madre -quien es la apoderada del joven- que existía una alta posibilidad de que repitiera el año, momento en que todo se vuelve confuso, según relató al diario El Mercurio.

“Me dejaron tirado en el piso sangrando…”

“Recordar que me dejaron tirado en el piso sangrando me llena de impacto“, es parte del relato del profesor golpeado por el alumno en San Ramón, quien además agregó que no es capaz de recordar todo lo ocurrido en esa reunión.

“Le dije a la mamá que la probabilidad de que su hijo repitiera era muy alta. Muchísima por las inasistencias, por el bajo rendimiento académico (…) La madre se puso bastante ofuscada”, agregó el profesor Miguel José Niño al recordar los momentos previos a la golpiza.

En ese sentido apuntó que “yo tenía la intención de volver con mi curso y hasta ahí recuerdo”, luego apuntó que “lo siguiente que recuerdo es que tenía los ojos cerrados y sentí un fuerte dolor en la cara, en la nariz, como si me hubieran pegado con una pelota de hierro”.

Tras la brutal golpiza que recibió, el docente fue encontrado inconsciente y trasladado de urgencia a un centro asistencial donde se mantiene internado y con graves lesiones, por lo que ya fue operado y se espera que durante la semana sea sometido a otra intervención quirúrgica.

En tanto, la familia del profesor golpeado presentó una querella criminal por homicidio frustrado y lesiones graves contra quien resulte responsable del hecho que es investigado por la justicia.