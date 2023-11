Colegio Médico por crisis de las isapres: “La decisión que se tome tiene una relevancia enorme, si nos equivocamos, podría transformarse en una catástrofe sanitaria”

El Gobierno calculó en US$1.000 millones la deuda de las isapres con sus afiliados tras el fallo de la Corte Suprema; los expertos habían hecho una estimación de US$451 millones; mientras que la Superintendencia de Salud apuntó a US$1.400 millones. Las conclusiones “tan diversas”, dijo el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, en ADN Hoy, es de sorprender. Aunque luego transparentó su preocupación:

“Lo que nos preocupa es que el fallo hay que cumplirlo, pero para eso, tiene que beneficiar a los usuarios. Tenemos la duda de si la solución que se tome vaya en esa línea, en el sentido de si le da estabilidad al sistema, si se le permitirá seguir funcionando, y de no ser así, se verán afectados los usuarios: los más de 400 mil personas en tratamiento de enfermedades crónicas o cáncer, los que quedarán sin su lugar de atención. También entendemos que el sector público no está en condiciones de absorber una mayor cantidad de personas que podrían migrar desde las isapres al sector público”.

Aunque ante los disímiles números, se levanta una preocupación: “Hay que ser tremendamente cuidadosos, tomando las decisiones adecuadas, pero centrando esto en el usuario. Además del tema técnico y jurídico, hay que darle una mirada política porque los usuarios no deben verse perjudicados y de ser así, se pondría en crisis el funcionamiento de los prestadores, clínicas y centros médicos”.

“Si lo que se implemente pone en riesgo la estabilidad del sistema, claramente van a verse perjudicados los usuarios y se supone que el fallo de la Corte Suprema es pensando en el bienestar de los usuarios (…) Si las isapres quiebran, a algunos les gustará, otros no, pero si pasa, los perjudicados van a ser claramente los usuarios”, agregó luego.

En el Colegio Médico se han puesto en alerta por la posibilidad de que cierren los centros médicos privados, “toda vez que hoy las deudas que tienen, las isapres y Fonasa, son cifras elevadas”, precisó Meza. Luego acotó:

“Si el sistema se inestabiliza, ponen en riesgo el funcionamiento de los centros privados de atención. Esto impediría cumplir cualquier objetivo sanitario que se ha planteado el Gobierno en los últimos meses, en relación a la atención de las listas de espera, ponerse al día en los pacientes que hay que operar y en todas las metas sanitarias que como país nos hemos planteados. Necesitamos que estén trabajando al 100% de sus capacidades todos los estamentos del sector público y del privado”.

En la misma línea, precisó: “La decisión que se tome tiene una relevancia enorme. Si nos equivocamos, esto podría transformarse en una catástrofe sanitaria. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos y tomarse con mucho tiempo la decisión que se debe implementar. Hay mucho en juego, tenemos malas experiencias en otras políticas públicas implementadas años atrás, como el Transatiago, donde el papel desde el punto de vista teórico era todo muy bueno, pero en la práctica fueron perjudicados a quienes debía favorecer”.

Covid

Ha subido la tasa de contagios de covid-19, pero no la de mortalidad por el virus. Un comportamiento “esperado”, según el líder gremial, y que es una antesala de fluctuaciones a la alta y a la baja. “Estamos preocupados, y se lo hemos dicho al Minsal, donde ya están implementando todas las medidas para que esto no sea solo un aumento de número de casos, pero que no tenga las repercusiones sanitarias que tuvo meses o años atrás, en los cuales tuvimos muchos pacientes consultando en urgencias que requirieron hospitalización y ventilación mecancia”.

“Afortunadamente, los casos actuales son leves. Nos parece muy bien que se estén tomando las medidas, que se anticipe a que el escenario pueda empeorar. Por eso nuestro llamado categórico es a cuidarnos: si tenemos sintomatología respiratoria, usar mascarilla y vacunarnos lo antes posible”, cerró.

Finalmente, sobre la gestión de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la destacó por “adecuada y respetada por todo el mundo”, pero “ella carece de recursos y es una discusión que tenemos que tener como país: decidir para dónde queremos llevar la salud de nuestro país y cuánto dinero queremos invertir para lograr los logros sanitarios que nos hemos planteado como país. Para eso necesitamos más presupuesto y todos los actores se deben poner de acuerdo sobre cuánto presupuesto tenemos que poner en salud para disminuir las listas de espera, operar a todos los pacientes que haya que operar, para la detección precoz de cáncer, los problemas de salud mental, entre tantos otros”.