Ministro Cordero responde a contralor Bermúdez por caso de Miguel Crispi: “Presidencia tiene un estatus jurídico distinto”

Este lunes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, respondió al contralor de la República, Jorge Bermúdez, quien esta jornada anunció que oficiará a la administración del Presidente Gabriel Boric para que el jefe de los asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, explique por qué cree estar exceptuado de declarar en la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información sobre las transferencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo creada a partir del llamado caso convenios.

“El Contralor correctamente ha señalado que todos quienes reciben fondos públicos están sujetos a rendición de cuenta y en eso el Gobierno está completamente de acuerdo. Sin embargo, la discusión de este caso en particular tiene que ver en cuál es el sistema de rendición de cuentas específico y adecuado”, comenzó explicando el secretario de Estado desde La Moneda.

“Sobre este punto el Gobierno quiere ser bastante claro: esto es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi, esto es un asunto que tiene que ver con el Estatuto de la Presidencia de la República. El señor Miguel Crispi está sometido al régimen de control más estricto que puede tener cualquier ciudadano en este país, que es la investigación penal. En ese contexto es donde se está realizando la investigación”, detalló el titular de Justicia.

“La discusión”

A lo anterior, el ministro Cordero complementó: “La discusión de este caso en concreto es si la Presidencia de la República y quienes se prestan servicios en ellas, por la naturaleza los servicios que prestan, están obligados a comparecer a una comisión investigadora y entregar información de los asuntos de los cuales tienen conocimiento en el desarrollo de su función”.

“En opinión del Ejecutivo existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en materia, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto. El Contralor ha anunciado que se le va a requerir informe al señor Miguel Crispi, él deberá responder, pero adicionalmente es necesario tener presente que de lo que se dictamine en este caso no solo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro”, agregó el titular de Justicia.

“No es que…”

Pero la autoridad de Gobierno fue más allá e indicó: “No es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema correcto y adecuado para circunstancias como esta, y vuelvo a insistir, esto dejó de ser un asunto que comprometa al señor Miguel Crispi, esto es un asunto que tiene que ver con la Presidencia de la República, y respecto de esta Presidencia en particular no hay nada que ocultar porque todos los asuntos están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades respectivas”.

“Yo llamaría a todos a quienes han intervenido a mirar las consecuencias que tiene para el sistema institucional lo que se está tergiversando en torno al régimen jurídico al cual está sometida la Presidencia de la República”, sumó.

En tanto, el ministro Cordero se refirió al posible llamado a declarar de Miguel Crispi como exsubsecretario de Desarrollo Regional y no como actual asesor de Presidencia y expresó: “El Ejecutivo considera que esta citación es la correcta y sobre esas actividades le corresponde declarar, porque desempeñó un cargo público asociado a una posición de jefe de servicio”.