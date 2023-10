Ministro de Justicia y aumento de un 20% de la población penal en 16 meses: “Lo que ha aumentado significativamente es la prisión preventiva”

El jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD) ha sido fuertemente cuestionado por el llamado “Caso Convenios”, gatillado por exmilitantes y militantes de Revolución Democrática. Por una parte, la Cámara de Diputadas y Diputados ofició a la Contraloría para iniciar un “procedimiento administrativo sancionador”; por otra parte, está la arista judicial, impulsada por el Partido Republicano.

Hay quienes han señalado que ha habido un blindaje por parte del Palacio de Gobierno. Pero el ministro de Justicia, Luis Cordero, enfrentó el tema sin tapujos la mañana de este lunes en ADN Hoy:

“Hay una discusión jurídica de dos órdenes: una es si es funcionario o no, donde en estricto rigor hay una jurisprudencia de Contraloría que no los califica como funcionarios públicos, pero le ha ido imponiendo progresivamente obligaciones públicas a honorarios. La segunda, que me parece que es una reflexión más profunda, tiene que ver con el estatuto que tienen los asesores presidenciales. No sé si el mismo ejercicio lo hubiéramos hecho con administraciones anteriores del mismo modo. Los buenos casos hacen mal derecho, como se dice, y fijar el precedente en este caso, con indiferencia de si es Miguel Crispi o no, tiene consecuencias para los futuros gabinetes presidenciales”.

En la misma línea, advirtió que “en la discusión contingente, a veces perdemos la perspectiva de las consecuencias más estructurales que puede tener”.

El caso del propio jefe de asesores es una forma de graficar algo mayor: el llamado “Caso Convenios”. Hoy en día, son 48 entidades las que están siendo objeto de fiscalización, a raíz de los contratos celebrados con el Estado. En ese contexto, Cordero aseguró que son entre ocho y 10 las que estarían en una situación similar a la de Democracia Viva, en términos que el Consejo de Defensa del Estado pida la disolución de la personalidad jurídica porque “no están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados, en particular, que justifica que sean entidades sin fines de lucro”.

Aunque el secretario de Estado ve algo mayor: “Hay una prolífica cantidad de entidades de este tipo. El problema es que no sabemos cuántas de esas son activas o no. El Observatorio de la Sociedad Civil del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica ha advertido, hace unos cinco o seis años, que hay una buena cantidad de ellas que se constituyen y quedan inactivas. Tenemos un problema más estructural: las consecuencias de la facilidad con la cual son posibles de constituir, y quedan sin supervisión adecuada e inactivas durante mucho tiempo”.

“Es un número alto si considera las que están siendo fiscalizadas en relación a este tema; en relación al universo de corporaciones y fundaciones, por cierto es acotada. Lo correcto es mirar su proporción en función de las que están siendo fiscalizadas por este tema en particular”, acotó luego.

Por lo pronto, hay elementos en común que Cordero enumeró: “tienen poco tiempo de duración. Hay algunas que se crearon poco antes de iniciado el Gobierno. Lo segundo es que la mayoría no tiene filiaciones políticas conocidas. El tercer elemento en común es que son personas que buscan realizar algún tipo de actividades con el Estado y que probablemente están constituidas como entidades sin fines de lucro por el mecanismo de asignación de fondos”.

La categoría “sin fines de lucro” tiene ciertos permisos en la asignación de recursos, pues se asume que hay un interés público detrás; mientras que las que tienen fines de lucro participan en un concurso y una licitación. “Una buena cantidad de estas entidades probablemente están constituidas para poder ejecutar actividades y permitir su asignación de fondos directos. ¿Son la mayoría de ellas fraude? Diría que no, pero evidentemente demuestra que se constituyeron para poder tener asignaciones directas y no mecanismos de concursabilidad. Por eso se cambió en la ley de presupuestos”, acotó el ministro de Justicia.

Osamentas

Hace algunas semanas, se encontraron osamentas humanas en un envase de comida en las oficinas del ministerio de Justicia. Si bien no hay antecedentes nuevos, según aclaró Cordero, sí explicó que se activó una mesa interinstitucional de hallazgo de osamentas, integrada por el Ministerio Público, jueces con dedicación exclusiva, la Policía de Investigaciones, Carabineros y el programa de Derechos Humanos.

La oficina en la que se encontró se había dejado sin gente hace algunas semanas: la persona que trabajaba allí la dejó. Por lo pronto, “se están haciendo las pericias en el Servicio Médico Legal para determinar su data”, señaló.

El tema se cruza con el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, que se encuentra en el proceso de licitar un software que permitirá sistematizar 20 años de información judicial que “humanamente son imposibles de revisar, necesitaríamos un ejército de persona”, explicó.

“Durante la actual administración, nuestro objetivo es instalar el Plan Nacional de Búsqueda; tratar de avanzar todo lo posible en la construcción de las trayectorias; identificar los sitios prioritarios de búsqueda, y sobre todo establecer todos los protocolos de trabajo y pericial. Va a tomar tiempo avanzar en esto, pero la estructura central del Plan va a estar centrado y terminado durante esta administración”, explicó.

Sistema penitenciario en Chile

En el territorio nacional hay aproximadamente 42 mil plazas para personas privadas de libertad. Después de la pandemia, hubo un aumento en el número de personas encarceladas: “En 16 meses, tenemos más del 20% del aumento de la población penal, y lo que ha aumentado significativamente es la prisión preventiva”.

En paralelo, el Congreso ha adoptando decisiones como por ejemplo, limitando la libertad condicional. Dijo Cordero: “Durante el periodo en que el sistema judicial mantuvo las 42 mil personas privadas de libertad, el número de libertades condicionales llegó a 8 mil. Lo que ha hecho el Congreso es restringir el otorgamiento de la libertad condicional, por eso ha bajado tan drásticamente. Ese es el número de personas que antes estaban fuera del sistema y hoy están dentro del sistema”.

“Lo segundo que ha sucedido es que tenemos más disposición de los jueces a otorgar más prisiones preventivas. En 2010, el número de condenados era el 80%, y solo el 20% en prisión preventiva; más de una década después, tenemos casi un 40% de personas en prisión preventiva”, añadió.

El problema fue también enlistado: ” Primero, el país encarcela mucho, en términos generales; y segundo, el uso de la prisión preventiva está aumentando mucho. ¿Por qué es complejo el aumento en tan poco tiempo de la población penal? Primero, no hay plan de infraestructura que usted pueda absorber en ese periodo de tiempo; segundo, no son solo las condiciones en las que viven, sino que se generan condiciones de contagio criminológico porque la segregación de hace imposible. De hecho, generan mejores condiciones para que las bandas puedan reclutar personas al interior de la cárcel”.

A ello se suma que el sistema penitenciario no atiende a personas privadas de libertad efectiva; sino también a quienes cumplen fotos sustitutivas. De 110 pasaron a 140 mil de 2022 a 2023. “No solo ha aumentado en el sistema penitenciario las personas privadas de libertad, sino que en general el uso del sistema penitenciario”, cerró.