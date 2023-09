Indisponibilidad del avión presidencial genera tensión en parlamentarios por gira en China: algunos deberá viajar en vuelo comercial

Para mediados de octubre está programada la gira presidencial del Mandatario Gabriel Boric en China, donde participará en el Tercer Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta.

Sin embargo, esta situación ha comenzado a generar tensiones en algunos parlamentarios y empresarios, puesto que parte de estos fueron notificados de que no viajarán en el avión presidencial, por lo que tendrán que realizar su vuelo en uno comercial.

Según consigna El Mercurio, esta situación se da debido a que el avión presidencial 767-300, el cual posee las mejores condiciones para cubrir un viaje de esta envergadura, se encuentra en proceso de mantención y reparación completa en Estados Unidos, encontrándose inoperativo.

De esta forma, el Presidente Boric emprendería el vuelo en uno de los Boeing 737, el cual reduce drásticamente la cantidad de pasajeros que podrán componer esta comitiva.

El matutino apunta a que la nave 737-500 sería la elegida, ya que cuenta con una habitación presidencial y una disponibilidad de 42 asientos.

Varias escalas

No obstante, la disminución en la comitiva que irá de gira a China no es el único contratiempo logístico, ya que el avión 737-500 solo puede recorrer 5.500 kilómetros antes de requerir una reposición de combustible, por lo cual deberán realizar varias escalas no contempladas.

El avión presidencial 767-300 tiene una autonomía de 11.000 kilómetros, lo que permitiría llegar al gigante asiático con solo una escala, algo que finalmente no se dará.