Gremio de salud pública en pie de protesta por falta de diálogo con ministra Aguilera: exigen soluciones ante despidos y estado de bonos

El gremio de la salud en Chile está crispado y este viernes se constató: la Confederación de Trabajadores de la Salud (Fenats) convocó a una masiva movilización que contempló la interrupción del tránsito en la principal arteria capitalina, e incluso una manifestación frente a la oficina central del ministerio de Salud. El hecho, a nivel político, es una presión sobre la titular de la cartera, Ximena Aguilera.

La Fenats exige una solución a los despidos de funcionarios contratados a honorarios en el marco de la alerta sanitaria y que, tras el fin de esta, fueron desvinculados. El caso tiene una cifra opaca: por una parte, la del Gobierno, y por otra, la del gremio. La presidenta de la agrupación, Karen Palma, explicó:

“Escuchamos al Presidente, que habla de 6 mil; en total, son 12 mil 300. Creemos necesario que hoy nuestra cartera pueda aclarar la situación y ver si efectivamente podemos llegar a un acuerdo respecto al despido de los honorarios y nuestras demandas. Hasta ahora, no hemos logrado conversar con la ministra, cuando en su cartera hay un nivel de conflicto elevado: la hemos visto ausente en los diálogos, en la posibilidad de llegar a acuerdos y en la posibilidad de mejorar la atención”.

Pero hay más, un segundo aspecto, si se quiere: a eso de las 11:00 horas de esta misma jornada, marchó la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam). Sus demandas, eso sí, son otras: piden aumentar los cupos de incentivo al retiro de trabajadores del área, regularizar el bono al trato usuario, y mejorar la relación de pasantías y financiamiento. Gabriela Flores, presidenta de la Confederación, advirtió:

“En su discurso de ayer (la cadena nacional del Presidente Boric) señaló que la APS (Atención Primaria de Salud= era la prioridad, que había asignado recursos. Bueno, demostrémoslo. Para reconstruir la salud pública en este país, en especial la APS, reforzarla, se hace con los trabajadores. Hemos tenido adhesión de país de un 93%. Si no hay un diálogo, bueno, no nos obliguen nuevamente a tomar decisiones más drásticas. Si no hay acercamientos, tendríamos que convocar a movilización ahora en octubre”.

El próximo lunes, la Fenats se paralizará por la recontratación de los trabajadores desvinculados. Pero el panorama completo muestra algo más: han surgido críticas en contra de Aguilera por el manejo político y su capacidad de diálogo.