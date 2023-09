Sergio Micco responsabiliza a “A.C.A.B.” de “intento de golpe no tradicional” durante estallido social

Como “un golpe de Estado no tradicional” calificó el expresidente Sebastián Piñera el estallido social ocurrido en octubre de 2019 en el país, dichos que fueron respaldados por el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.

Pero durante las últimas horas, la exautoridad del INDH fue más allá y apuntó que “la organización A.C.A.B.” fue la principal responsable del intento de tomarse La Moneda.

“Organización política”

“Se dice que los golpes del Estado tienen que darlos las Fuerzas Armadas u órganos del Estado. Eso ya no es así. Se citan definiciones de hace 20, 30, 40 años.”, comenzó diciendo Micco en conversación con la periodista Mirna Schindler en El Mostrador.

“¿Se sentiría menospreciado la primera línea y el A.C.A.B. si yo les dijera que son una organización política que quisieron tomarse violentamente La Moneda, desalojar al Presidente de la República, tomarse el Congreso y establecer un nuevo régimen político en Chile? (…) Ahí hay una organización política que se llama A.C.A.B.”, agregó el abogado.

En esa línea, Sergio Micco expuso que “a mí no me corresponde hacer periodismo investigativo ni ser fiscal. Yo creo que acá hay un problema también, quiero decirlo, con el Estado de Chile, de investigar esto. Pero basta con ver las redes sociales. Si hay por lo menos dos personas que no voy a mencionar que aparecen en redes sociales convocando la toma. Entonces yo les exijo a esas personas que saquen la cara”.

A raíz de estas declaraciones, Schindler le consultó a Micco: “¿Quiénes son? ¿Por qué no las quieren mencionar?”.

“Yo te pido que pongan las personas que están interesadas en la web ‘toma de La Moneda octubre’ y van a aparecer por lo menos dos personas (…) Yo no quiero terminar acá de fiscal, ni muchísimo menos de verdugo. Porque mis acusaciones, sí, son gravísimas. Pero acá hay periodismo investigativo y, en segundo lugar, hay Fiscalía”, cerró el exdirector del INDH.