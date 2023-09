Fonderos de Talca bajo incertidumbre: denuncia que recinto facilitado por el municipio aún está afectado por las inundaciones

Este sábado, una serie de fonderos talquinos denunciaron que las condiciones del recinto donde se instalaron las ramadas están severamente inundadas, producto del aumento del caudal del río Claro.

Las fondas en Talca este año se realizaron en los terrenos de la desaparecida Feria Internacional de Talca (Fital). De esta forma, en aquel predio de ocho hectáreas se encuentran instalados 52 fonderos, 75 expositores, más de 20 carros de comida, juegos típicos y otras actividades.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Díaz, destacó la amplitud del recinto, donde gozarán los comerciantes y asistentes. “Es un espacio bien generoso por distintas razones; por el estacionamiento y seguridad. Acá nosotros teníamos nuestra Fital, que hoy día por razones de fuerza mayor estamos albergando nuestras fondas”, sostuvo.

Fondas inundadas

En esa línea, el jefe comunal aseguró que “el año pasado que lo hicimos nos fue muy bien. Y esta vez, no me cabe duda, que será de la misma forma”. Sin embargo, el recinto quedó bajo el agua tras el desborde del río Claro durante agosto pasado.

A raíz de esta situación, las autoridades realizaron intensas labores para dejar en mejores condiciones los suelos para realizar las fiestas dieciocheras. Pero luego de las intensas lluvias de este sábado, algunos fonderos están con temor de volver a instalarse.

Al respecto, Juan Prado, dueño de ‘El Bar de Moe‘ señaló que los puestos de trabajo están inundados. “Por lo que vemos no hubieron pérdidas, porque la municipalidad no nos responde por el daño provocado por las aguas. Los puestos los tenemos llenos de agua y no hay ninguna solución“, aseguró.

“No hay ningún arreglo”

“Dijeron que nos iban a entregar el terreno apto para trabajar, pero no hay nada, ningún arreglo“, agregó. Por su parte, Pedro Ramírez, dueño de ‘El Rancho La Martina‘ dijo que a pesar de las lluvias, igual hay personas que vienen a comer y beber. Y que espera que los tres días restantes, sean mejores.

Finalmente, cabe mencionar que las ramadas en Talca estarán abiertas hasta la noche del martes 19 de septiembre, luego de la masiva salida de personas registrada por la Ruta 5 Sur entre el viernes y este sábado. Además, no se descarta que el flujo de asistentes aumente en este espacio durante las Fiestas Patrias 2023.