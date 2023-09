Consejos para celebrar las Fiestas Patrias con responsabilidad pensando en los adultos mayores de la casa

Los especialistas estiman que, en promedio, los chilenos subimos, aproximadamente, 5 kilos de peso durante el Fiestas Patrias, esto debido al exceso de calorías consumidas, las que en su mayoría provienen de grasas saturadas, azucares simples y sodio, aumentando con ello el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, favorecer una malnutrición por exceso e incluso generar malestares gastrointestinales.

En el caso de las personas mayores hay que tener especial cuidado, porque la ingesta excesiva puede descompensarlos, más aún si padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, entre otras cosas.

Si bien es cierto, la nutrición debe ser personalizada y está sujeta a las características de cada individuo, existen recomendaciones generales que podemos tener en consideración, sostiene Constanza Torres, nutricionista de la residencia para personas mayores Acalis:

1.- Respetar horarios y tiempos de alimentación, para así llegar con menos hambre al siguiente horario de comida y las porciones ingeridas no serán tan contundentes.

2.- Comer de manera lenta y en un ambiente tranquilo, ya que esto permitirá ser más consciente sobre cuando estas satisfecho(a) y favorecerá una adecuada digestión.

3.- Elegir tipos de preparaciones típicas chilenas por día, por ejemplo, elegir comer alfajor o Mote con Huesillo, pero no ambas preparaciones juntas o repetidas el mismo día.

4.- Preferir cortes de carnes magras, lomo liso, asiento o filete pueden ser una buena opción, además de pescado, ave o pavo sin piel.

5.- Evitar cocciones fritas, preferir cocciones al horno, parrilla o a la cacerola.

6.- Evitar la ingesta de embutidos como longaniza, chorizos, vienesas, etc. por su gran aporte de sodio y grasas saturadas (de mala calidad).

7.- Preferir ensaladas como acompañamiento, ya que aportaran vitaminas y minerales, tiene un bajo aporte de calorías y favorecen por su gran aporte de fibra un buen tránsito intestinal.

8.- Preferir una copa de vino o cerveza sin alcohol para acompañar el almuerzo.

9.- Mucha atención con la siguiente información, los destilados están, totalmente, prohibidos.

10.- Evitar las bebidas azucaradas y jugos néctar y preferir en su lugar, tomar agua o jugo de huesillo, idealmente, con endulzantes no calóricos.

11.- Si le gustan las empanadas, preferir empanadas de horno (no fritas) y considerarlas como plato único.

12.- Preferir aderezos como el pebre, en lugar de mayonesa u otros.

13.- Preferir hierbas y especias para saborizar carnes antes que la sal.

Y lo que tampoco puede faltar en esta época es la actividad física para estas fiestas, porque nos ayudará a combatir los efectos que tiene el aumento de la ingesta calórica en esta época. Se sugiere bailar cueca o baile entretenido, realizar caminatas al aire libre, encumbrar volantín, etc. Esto te ayudará, sí o sí, a mantenerte saludable y activo.

“La idea es disfrutar sin excesos ya que pueden alterar no sólo el peso de las personas mayores, sino también problemas asociados a síntomas gastrointestinales en los días posteriores” afirma la nutricionista de Acalis.