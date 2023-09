En agosto, un grupo de diputados encabezados por el socialista Juan Santana, reunió firmas para reacondicionar Punta Peuco y convertirlo en una cárcel exclusiva para mujeres madres y embarazadas.

El próximo miércoles 6 de septiembre se llevará a cabo una sesión especial en el Congreso Nacional donde se tocará este tema y el diputado Santana conversó con “La Prueba de ADN” sobre esta iniciativa.

Según señala el parlamentario, el principal objetivo es “redestinar el uso que se le da (a Punta Peuco) para que la población prioritaria, particularmente mujeres embarazadas, puedan hacer uso de estas instalaciones“.

Este debate se ha levantado en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, en el que tanto parlamentarios como agrupaciones de familiares de víctimas de vulneración de los DD.HH, han buscado una señal de reparación desde el gobierno.

“Creemos necesario que el Gobierno de una señal que vaya en la dirección de la reparación. Esto no es una venganza, como lo han calificado algunos colegas de oposición“, señaló.

“Hoy no parece razonable que existan privilegios”

En la misma línea, el diputado expresó que: “Hoy no parece razonable que existan privilegios para personas autores de crímenes de lesa humanidad (…) No existe razón alguna para que estas personas, de forma particular, tengan este privilegio“.

La propuesta indica una reubicación de estas personas al módulo especial de Colina 1, donde ya se encuentran diversos presos por crímenes en contra de los DD.HH.

Si bien los parlamentarios esperan que esta propuesta sea aprobada antes del 11 de septiembre, existe cierta comprensión hacia “la cautela” del Ejecutivo debido a lo que implica este cambio de población de Punta Peuco.

“Entendemos de que existe un problema de hacinamiento carcelario en nuestro país y el cierre de instalaciones de estas características, naturalmente, no contribuyen en esa dirección“, afirmó.

La contraria de la UDI

Durante las últimas horas, la Unión Democrática Independiente (UDI) descartó su participación en la declaración conjunta que propuso el Presidente Gabriel Boric para mantener la democracia y el respeto a los DD.HH.

Al respecto, el diputado Santana expresó su opinión.

“Lo que yo creo que es fundamental para que nuestro país pueda avanzar de forma civil en el marco de esta conmemoración, es condenar no solamente las violaciones a los derechos humanas ocurridas en dictadura, sino que también el Golpe de Estado como un mecanismo de resolución política”, concluyó.