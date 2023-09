Ministro de Transportes apunta a una “maniobra extremadamente imprudente” de conductor de bus en choque con Biotren

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, ha confirmado un trágico aumento en el número de víctimas fatales como resultado del choque entre un bus y un tren de BioTren en San Pedro de La Paz, región del Biobío. El ministro describió la maniobra del conductor del bus como “extraordinariamente irresponsable”.

Según los informes, la última víctima fatal confirmada habría perdido la vida en el Hospital Guillermo Gran Benavente, elevando el número total de fallecidos a siete. El ministro expresó sus condolencias a las familias afectadas por esta tragedia.

“Transmitir nuestro dolor, nuestras condolencias con las ahora ya siete personas que fallecieron al interior del bus“, comentó el secretario de Estado.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, señaló que “lo que tenemos es un conductor que hace una maniobra extraordinariamente irresponsable y pone en peligro y se lleva siete vidas”.

Además, se confirmó que el bus involucrado en el accidente no contaba con la revisión técnica al día y había sido inspeccionado en nueve ocasiones en lo que va del año.

Sin revisión técnica

“Acá hay una investigación que está en curso, yo no me quiero anticipar, pero efectivamente tenemos una situación en que el vehículo que había recibido varias fiscalizaciones por parte del equipo del Ministerio, efectivamente tenía al menos una multa producto de tener la revisión técnica no al día. Los antecedentes que tenemos es que esa revisión técnica nunca se generó”, afirmó Juan Carlos Muñoz.

El ministro lamentó la situación y subrayó la necesidad de mejorar la infraestructura para garantizar la seguridad en las carreteras y vías ferroviarias del país. También expresó su deseo de que el tren juegue un papel más importante en la movilidad de Chile y se comprometió a abordar los desafíos que presentan estas situaciones trágicas, que a veces son difíciles de prevenir.