Arquitecto por socavón en Viña del Mar: “La presión inmobiliaria es tan constante y voraz, que instituciones se ven permanentemente amenazadas”

El socavón que puso nuevamente en el debate la construcción sobre las dunas de la región de Valparaíso alarmó a la población, e incluso más, pues las 12 familias que allí vivían tuvieron que evacuar. Genaro Cuadros, arquitecto y urbanista, director de la escuela de Arquitectura de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y panelista de País ADN, aseguró, la mañana de este viernes en ADN Hoy, que en Chile “existen normas que, en general, se aplican. Por eso, en general, pese a la cantidad de eventos que tenemos, los daños son menores”.

“Sin embargo, siempre existe una presión constante y permanente respecto de las normas por tratar de saltarlas y aprovechar cualquier resquicio para que esto se haga posible. El más evidente de todos es el de las dunas de Concón, el estero Huaiquillo y el condominio Parque de Zapallar, en Curicó. Son clásicos casos en los que, a pesar de que hay normas, planos reguladores y uno podrá discutir sobre la pertinencia de los mismos, la presión inmobiliaria por aprovechar el más mínimo resquicio para imponer los términos de sus necesidades y proyecciones es siempre superior”, agregó luego.

En el caso de las dunas, en particular, el académico fue más allá: “Es evidente, y lo ha sido siempre, no solo por razones ecológicas y ambientales, que no es un lugar apto para construir”.

Las construcciones en ese sector ha sido todas objeto de litio legal, donde se cruzan la propiedad de los paños, sus loteos y la venta a las constructoras, las que luego construyen. Así, pormenorizó Cuadros, “ha habido una disputa permanente por qué se podía proteger y qué se incorporaba al radio urbano para poder edificar en él”.

“La presión es tan constante que incluso municipios, direcciones de obras, regiones, se ven permanentemente amenaza por esta presión inmobiliaria, que es voraz y que hoy vemos sus consecuencias”, explicó.

Hace algunos días, el Presidente Gabriel Boric llamó a “repensar el ordenamiento territorial del país”, una máxima con la que coincide el arquitecto. Es una de las tareas de los gobernadores, pero a su juicio, “las herramientas de las que disponen son de muy mala calidad”.

Con todo, hace aproximadamente un año la discusión era “cómo acelerábamos los proyectos, porque dan empleo, economía, etcétera, y la discusión era que el exceso de normas ambientales, de control, solo ralentiza la inversión. Es una discusión a la que enfrentarse: si queremos tomar resguardos respecto a estas cosas, es probable que afecte de manera consistentes el ritmo y construcción de viviendas, tanto privadas como públicas, por razones sociales o comerciales, etc. Cuando se discute, se hace de manera maniquea sin tomar en cuenta estas situaciones que estaremos lamentando”.

Pero en Chile no solo ha habido un atraso en el ordenamiento territorial, sino que también “respecto de todos nuestros planes de mitigación y adaptación al cambio climático que explican, en parte, algunos de los eventos que hemos vivido el último año, tanto el caso de incendios como inundaciones inesperadas en lugares donde nunca se había visto algo así”.