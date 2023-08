Tras el brutal ataque a un guardia de seguridad Metro de Santiago en la estación Universidad de Chile, el presidente de la red de transporte subterráneo, Guillermo Muñoz, contó en ADN Hoy, la mañana de este jueves, detalles de lo ocurrido:

“Todas las personas que tuvieron lesiones están recuperándose en su casa. Se les está brindando todo el apoyo. Hay un guardia táctico que está un poco más dañado, con una fractura en sus brazos, pero está recuperándose”.

La acción fue calificada de “gravísima: son persona que creen que tienen derecho a atacar a personas de Metro”. Mientras que sobre los atacantes, precisó:

“No son vendedores ambulantes; son mafias organizadas que hacen negocio muy lucrativo del arriendo de espacios públicos para realizar actividades como la venta de productos adulterados o con fechas de vencimiento alterados”.

Con todo, Muñoz precisó que han sido los propios trabajadores de seguridad y vigilancia quienes “han pedido que no paremos de controlar el comercio ambulante, los delincuentes ni la evasión. Mantendremos este foco de seguridad que nos ha ido dando de a poco buenos resultados. La percepción de seguridad ha ido subiendo, la gente lo ha valorado”.

Más tiempo libre para la familia, el descanso o el ocio es calidad de vida. Con el nuevo trazado de #Línea9 los vecinos de Bajos de Mena podrán llegar en solo 30 min al centro. Un sueño para zonas históricamente postergadas del desarrollo como también La Legua y La Pintana. pic.twitter.com/mHFkF5ybtt — Juan Carlos Muñoz Abogabir (@JuanCaMunozA) August 10, 2023

Línea 9

El miércoles se anunció el trazado de la nueva Línea 9, la que tendrá 27 kilómetros y una inversión de más de $2.700 millones. “Un proyecto de Estado”, precisó Muñoz. Su inauguración está agendada para 2030. ¿Por qué la demora?:

“Son distintas etapas las que tiene que ir pasando proyectos de esta naturaleza: el proyecto, por ejemplo, de Línea 7, no solo tuvo que pasar por ingeniería, sino por un largo y muy riguroso sistema de impacto de evaluación ambiental, además de cumplir con normativa ambiental, patrimonial y arqueológica muy estricta. Eso hace que sean proyectos complejos y largos”.

Luego complementó:

“Una línea de esta naturaleza (como la 9) se inaugurará por tramo: el primero será de 16 km., equivalente a la Línea 6, que estará listo en 2030. El tramo será de la estación Biobío hasta La Pintana. Luego, se añadirá el tramo norte, que va de Biobío a Cal y Canto, en 2032; y en 2033 el tramo sur, que va desde La Pintana a Plaza Puente Alto”.

Dentro de lo destacado está la estación La Legua, que permitirá llegar al hospital Barros Luco; y Bajos de Mena, “que es un sector tradicionalmente postergado; y también El Castillo, en La Pintana, que tampoco estaba contemplado originalmente en este anuncio”.

La llegada del Metro a sectores postergados cumple con un propósito, precisó el presidente: “Acercar a las personas a una mejor ciudad. Eso está muy alineado con el proyecto nuevo, con llegar a nuevos sectores, darles más facilidades, no solo de transportes, sino de servicio: en Bajos de Mena no tienen cajero automático. Las líneas que estamos inaugurando van con una serie de servicios: no solo comercio, sino también cajeros automáticos y espacios de atención de público para las municipalidades”.

Megacombinación Cal y Canto

En la estación de Metro Cal y Canto confluirán las líneas 2, 3, 7 y 9. Desde el punto de vista del usuario, Muñoz valoró que “se pueda acceder a distintas líneas, lugares de Santiago que nos permitirán ser más eficientes en el viaje”. Desde la obra, “es un desafío ingenieril, pero han habido otras con desafíos importantes”.

“Con la línea 9 tendremos un estándar de clase mundial. Es la tecnología de punta en Metros: líneas automáticas, puertas de andén, iluminación comandada a distancia, en fin, es lo que está más en punta es la que se aplicará en la Línea 9 y que es la misma de la Linea 3, la 6 y la 7. Mirando, tendremos casi la mitad de nuestra red automática, con estándar muy alto, con una resiliencia: es decir, esas líneas, por las mismas puertas de andén, está sometida a menos contingencias y desplazarse más seguramente. Y lo que pasa con la Línea 1, que es la abuelita de todas las líneas, que partió hace más de 50 años. Tenemos que darle una modernización. Por ahí pasa hoy más del 40% de los usuarios. Tendremos líneas de clase mundial, pero todas estarán convergiendo con la 1, que es la troncal. No resiste una red de Metro sin modernizar la 1″, cerró.