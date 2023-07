La compra de insumos de salud por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) a la empresa Best Quality SPA, y que ha significado un proceso judicial liderado por la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, sumó un nuevo capítulo este viernes: el alcalde de Recoleta e integrante de Achifarp, Daniel Jadue, anunció la presentación de acciones legales en contra del diario La Tercera, el editor del medio (al parecer, de la sección Nacional) y de la periodista que ha cubierto el tema, Leslie Ayala.

El 14 de julio pasado, el medio señalado titulaba una nota: “Daniel Jadue al banquillo: Fiscalía alista formalización por cohecho contra el alcalde PC”. En el cuerpo, se precisaba que la semana del 17 al 21 del mismo mes, la fiscal Herrera iba a presentar una solicitud de formalización por el delito mencionado, acción que hasta este viernes no se ha llevado a cabo.

La última información relacionada al tema y que fue publicada por el medio aseguraba que hubo una renovación del secreto del caso “invocando la legislación sobre blanqueo de capitales”. A ello se suma, además, la solicitud de participación de la sección OS7 de Carabineros para indagar en los hechos, a raíz de “nuevos delitos en torno a la investigación contra Jadue”, que irían por fraude al fisco y lavado de activos. Finalmente, también incidirían “nuevos testimonios sobre eventuales maniobras para ocultar el origen del ilícito de dineros fiscales”.

La repuesta de Jadue

En un punto de prensa, el edil quiso referirse “escuetamente a una noticia falsa que un medio malintencionadamente difundió y que muchos medios replicaron sin siquiera contrastar la información”.

“Hoy es 28 de julio y no he sido formalizado, y la fiscal que lleva esta acusación, como las decenas que me han hecho en lo que a mi parecer constituye una persecución política durante estos últimos 11 años y que nunca han llegado a puerto, ha dicho que no tiene contemplada una formalización hasta el momento porque la causa, además, tiene numerosas diligencias pendientes”, añadió.

El alcalde aseguró “confiar en la justicia”, añadiendo que la información divulgada “no viene de filtraciones”: “Tengo la certeza que no viene de filtración; viene de una campaña hecha por un medio en particular y replicada por otros medios que ha afectado tremendamente a mi familia, a quienes trabajan y colaboran en esta gestión y creo que no puede seguir”.

Lo ocurrido lo catalogó como “acto de desinformación y si se repite a lo largo del tiempo, va instalando socialmente la idea de que alguien que nunca ha sido juzgado ni condenado, es culpable. De esto hay que hacerse cargo, porque la mentira, la difamación, la calumnia, la injuria, no puede formar parte de la libertad de prensa. Quien considere lo contrario, sencillamente no conoce el concepto de la libertad”.

Finalmente, adelantó: “Vamos a ejercer todas las acciones judiciales, las penales y las civiles que nos permita la ley, contra el editor, el medio, la periodista y todos aquellos que sigan insistiendo en la irresponsabilidad que significa, ni siquiera cautelar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que para algunos es ley solo cuando compete a sus familiares y amigos”.

Hacia el final, sentenció: “Yo ni siquiera conozco los delitos que se están investigando”