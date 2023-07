Una pareja de padres denunció, durante las últimas horas, una “estafa” en la que habría incurrido el cementerio Parque Concepción, de la región del Biobío: aseguraron que su hija recién fallecida, de ocho días de existencia, fue enterrada en un lugar que no habían comprado.

La madre dio a luz a gemelos, y una de los dos, por motivos de salud, murió a los pocos días en el Hospital Regional. Mientras que, su hermano, sigue hospitalizado.

Frente a este escenario, los oriundos de Coronel visitaron el cementerio Parque Concepción, y fue allí que una de las vendedoras les ofreció un terreno.

Las cosas cambiaron cuando llegó la carroza fúnebre: al momento de hacer el trayecto y bajar el ataúd, vieron que no era lo que les habían ofrecido.

La queja de la familia

Una hora después de alegatos, entre medio del dolor, alguien del cementerio los atendió y les propuso que el entierro sería de manera momentánea. Así, la lactante estuvo sin ser tapada desde el pasado jueves hasta la noche del sábado: el domingo, al visitarla, los padres descubrieron que los trabajadores del cementerio la taparon.

“Esto lo hicieron ilegalmente, porque se supone que, más encima, lo reconocen ellos, que un sábado y domingo no trabajan y que no podían taparla. Se contradicen solo, se contradicen sus mentiras. No hallan cómo tapar esto para que no se masifique ni que ellos jugaron con el dolor de nosotros. Nos estafaron, nos vendieron algo que no corresponde. La única opción de ellos es decirnos que fuéramos a la oficina de calle Barros Arana y que nos solucionen el tema allá”, relató a ADN Rodrigo, el padre afectado.

La respuesta del cementerio

Por lo pronto, desde el cementerio aseguraron que será este lunes 17 de julio que entregarán una respuesta, luego de acordar una reunión entre la gerencia y los afectados.

Desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud del Biobío precisaron que la situación está fuera de sus competencias, pues se trata de un problema contractual entre privados, no respecto a la autoridad sanitaria: la recién nacida fue enterrada antes de las 48 horas establecidas en la normativa.