“Algo de justicia se ha hecho”: alcaldesa de La Pintana reacciona a condena de autor del disparo que dio muerte a madre mientras amamantaba a su bebé

Este viernes 7 de julio cumplirá tres años la bebé que Yasna Yeupe amamantaba cuando una bala disparada en septiembre de 2020 por Edgar “Guatón Paleta” Bustos atravesó la pared de su pieza en el segundo piso de la casa que compartía con sus padres en La Pintana y la hirió de muerte por la espalda. El miércoles 5 de julio pasado, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al Guatón Paleta a 12 años de presidio por el delito de homicidio simple.

El jueves se vuelve, sin quererlo, en un día de sensaciones difíciles para la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro. Lo puso en contexto en entrevista con ADN.cl: “A nosotros nos dolió mucho la muerte de Yasna Yaupé: había egresado de enseñanza media, estaba haciendo su práctica profesional y además era mamá soltera”.

Hay algo en el tiempo en lo que la edil también pone especial énfasis: “En cosa de segundo le quitaron la vida y nosotros nos hemos demorado tres años en perseguir al delincuente que la asesinó. Tres años para esperar una condena. Y dejaron a una bebé, una niña, sin su madre. Una madre soltera”.

La familia de Yasna ya no vive allí donde ocurrió la tragedia. Los padres, en estos años, se separaron y volvieron a juntarse. Tomaron contacto con la alcaldesa: celebraron la condena desde Curicó, en la región del Maule, donde pasaban las vacaciones de invierno. Pero ni eso les devolverá la vida a la joven asesinada.

“Para nosotros es también poder decir: ‘algo de justicia se ha hecho’. Quizás no le dieron la pena máxima que se esperaba, porque fue calificado como homicidio simple, pero estos infames no saben lo que hacen cuando disparan un arma, aunque sea al cielo y finalmente esa bala va a matar a alguien. Fue en la única vivienda que había en esa cuadra”.

El engranaje municipal se movió: hubo apoyo sicológico y social, pero los deudos no querían seguir viviendo ahí, “en ese lugar donde perdieron a un familiar”, detalló la alcaldesa, aunque Natalie, la mamá de Yasna, presidió la Agrupación de Víctimas de Delitos Violentos comunal y que hoy en día está integrada por 10 familias. Porque en La Pintana, puso de ejemplo la alcaldesa, “es progresista salir a trabajar, estudiar, ir a comprar el pan y volver con vida a tu casa”.

Violencia comunal

La jornada también estuvo marcada por el asesinato de dos jóvenes, ocurrido la mañana de este jueves, en la misma comuna: fueron acribillados por desconocidos desde un automóvil.

Esta comuna de la zona sur de la capital es una en las que se ejecuta el “Plan Calles Sin Violencia”: las detenciones han aumentado, los delitos de mayor connotación social han disminuido, pero “lo de anoche es un retroceso”.

Pizarro, al final, apunta a la prevención: “Acá no solo debemos dedicarnos a encarcelar a los delincuentes, sino procurar que no aparezcan otros. En términos de detención vamos bien, vamos sacando de la calle a quienes tienen órdenes de detención vigente, pero no significa que no vayan a ocurrir delitos. No tenemos que tener plazas sin luz y ahí estamos lejos: tenemos un 70% de luminarias de sodio. Eso es seguridad pública, necesitamos más recursos que el municipio no tiene. Pero acá no es solo más control policial, porque seguimos con los mismos: los carabineros los sacan de las escuelas, llegan a la comuna de La Pintana, y después se retiran”.