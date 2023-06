El 11 de septiembre, se conmemorará 50 años del golpe de Estado contra el gobierno del difunto Presidente Salvador Allende. Un levantamiento armado, que secundó los asesinatos por parte de Patria y Libertad del entonces comandante en jefe del Ejército, René Schneider (1970), y del edecán del mandatario, Arturo Araya Peeters (julio 1973); además del Tanquetazo (junio 1973), entre otros hitos.

Por este momento, en que definitivamente se quebró la democracia y que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet, en la que se torturó, asesinó y desapareció a miles de personas, el gobierno del Presidente Boric ha llevado a cabo instancias y eventos especiales. Y el periodista y exconvencional Patricio Fernández, es asesor del ejecutivo para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

El comunicador recientemente habló con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, en el programa Tras las líneas con MAGarretón de Radio Universidad de Chile. Justamente, sobre este periodo de la historia chilena.

La pregunta de Marco Antonio Garretón

En la entrevista, Garretón cuestionó que “¿es posible, encontrar mínimos comunes, cuando tienes, y un porcentaje no menor, de la población, te dice: ‘Eso fue necesario y debió haberse hecho el golpe militar, con todo lo que significa, y claro, perdón por las muertes —si es que—, pero había que dar el golpe militar, hubo excesos’?”.

Luego, agregó: “Ahora, el momento que tú dices que, tú sigues justificando 50 años después, y distintas generaciones, parte importante, sigue diciendo ‘El golpe tiene sus razones, la responsabilidad la tenía la Unidad Popular y el golpe había que darlo’. Ahora, el golpe no es solo el golpe, es el golpe, pero también son los crímenes“.

“Y entonces, lo que están diciendo en esta porción, ‘lo que se hizo fue necesario. Ojalá no vuelva a pasar, pero fue necesario’. Mientras te digan eso, tú no vas a tener realmente una sociedad, no vas a tener una comunidad histórica y no vas a tener principios comunes“, añadió el intelectual chileno.

Fernández sobre las opiniones acerca del golpe

Ante esto, Patricio Fernández respondió: “Bueno, es precisamente en esa dirección que apunta lo que te digo. O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados en estas alturas? Tú podrás, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones. O cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado. Y creo que eso lo vemos”.

“Y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Ok, tú podrás y los historiadores y los politólogos discutir cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar, es que sucesos posteriores a ese golpe, son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’“, complementó.

Y tras ello, el periodista señaló que “o sea, si tú aceptas que efectivamente para llevar adelante tus ideas es una posibilidad válida, el perseguir con la fuerza del estado al que piensa distinto, eliminarlo, reprimirlo, etcétera, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible“.

Garretón: “Jamás debió ocurrir el golpe”

Es en ese instante, Manuel Antonio Garretón interrumpe al comunicador y critica lo que él dijo. “Patricio, ahí tú estás diciendo las consecuencias. Después del golpe, no debió haber pasado lo que pasó. ¡No! Si la sociedad no tiene, y yo sé que esto choca mucho -hay toda una discusión sobre historia oficial- pero si no tienes un consenso, de que jamás debió ocurrir el golpe…“, afirmó.

Y enseguida, el intelectual prosiguió con su argumento: “Cuando se conmemora el 2013, hay un avance bien significativo en algunos sectores de derecha, por sobre todo los más jóvenes. Por ejemplo, el grupo de Hernán Larraín Matte, que hace ver que está reflexionando sobre, que independientemente de las razones, jamás se deben resolver los problemas por la violencia, por lo tanto, hay una condena al golpe como tal“.

“E incluso, si no me equivoco, hay algunos escritos del comandante en jefe que estaba hace poco, que también insinúa algo respecto de que jamás debería haber ese tipo de intervenciones“, adicionó.

La aclaración de Patricio Fernández

Y después de la intervención de Garretón, Fernández aclara sus dichos. “Estamos hablando lo mismo. Quizás hay un malentendido del lenguaje. Lo que quiero decir es, la discusión de por qué sucedió, no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias. Porque, efectivamente, eso que sucedió, tuvo unas consecuencias, y está intrínseco en esa manera de actuar, de solucionar por la violencia los conflictos sociales”, afirmó.

Minutos después, también el periodista dijo: “Tiene además una consecuencia, además, que no es un día. Que no es un instante. Que es una historia. Y que es una historia que afecta vidas humanas, familias, etcétera, pero también el alma de un país, si es que se puede hablar del alma del país. O sea, rompe de manera muy profunda, una posibilidad de convivencia”.

“Ese es el aprendizaje, estoy de acuerdo contigo, pongámoslo ahí, pongámoslo si quieres en el momento en el que despegan los aviones que van a bombardear a La Moneda. Ni siquiera en el momento en el que bombardean. No se despegan aviones para solucionar un conflicto político (…) En el momento en el que se les da la orden”, agregó.

Finalmente, acerca del golpe de Estado, Patricio Fernández expresó: “Vamos a acordar que ese no es el camino de solución de conflictos. Si pudiéramos nosotros avanzar hacia eso…”