Hasta las oficinas de la municipalidad de San José de Maipo, al sur cordillerano de la región Metropolitana, llegó la mañana de este viernes Pedro Berríos, jefe de la oficina de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), para monitorear las eventualidades que pudiera generar el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

Si bien desde el jueves que la oficina que lidera Berríos presta asesoría técnica a las autoridades del Gobierno central, señaló en ADN que la remoción de masas (el concepto técnico para los aluviones) es recurrente en esa comuna, aunque considerando la caída de agua actual “el evento más similar al de ahora fue en 2021, donde se registraron importantes aluviones en San Alfonso y cercanías”.

“Es una lluvia que está realmente sorprendiendo a los pronósticos esperados. En San Alfonso, en 24 horas, han caído más de 100 milímetros, con probabilidad de que caigan 50 más en las próximas 24 horas“, aseguró el experto.

Ante este escenario, agregó que “ente esta probabilidad de precipitaciones hay alta probabilidad que se generen eventos de remoción de masas. Eso significa que puede haber estos eventos vistos, como caídas de rocas o árboles”. Pero al mediodía del viernes “no se han registrado aluviones como tal”.

Quebradas

El Sernageomín tiene 103 quebradas estudiadas en San José de Maipo, pese a que “hay muchas más”. Así las cosas, las más alejadas, por ejemplo, obligan a que no se descarte que ya hayan ocurrido flujos aluvionales, “quizás en zonas muy remotas, quizás donde no viven personas, y no podemos darnos cuenta de eso porque el río Maipo ha aumentado mucho su turbiedad. Eso significa que hay desprendimiento, deslizamientos y flujos que caen a él”.

“Lo más probable es que hayan ocurrido y no lo sabemos, porque son zonas remotas, de alta cordillera”, explicó Berríos.

Así las cosas, las zonas habitadas de San José de Maipo tienen comunicación con personal de emergencia: no han reportado remoción de tierras.

Explicación

La remoción de masas o aluviones en zonas de alta cordillera pueden bloquear el cause normal del río Maipo. Ello, explicó el jefe de Emergencias de Sernageomín, “hace que el agua se acumule y baje con más fuerza por el río“. Por ello, hay que esperar al sábado para ver los alcances del sistema frontal.

Por lo pronto, han llegado reportes a la oficina que lidera de posible afectación de infraestructura en las regiones de O’Higgins y Maule.