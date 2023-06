Salvador Millaleo y Comisión para la Paz: “El gran desafío es mantener el apoyo transversal político y a la vez ganarse la simpatía del pueblo mapuche”

La Comisión para la Paz y el Entendimiento fue lanzada durante el miércoles con apoyo de todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Sus objetivos serán sistematizar la situación actual de las tierras mapuche, revisar experiencias internacionales, establecer diálogos, elaborar una propuesta que permita llegar a acuerdos, y más.

Lo inédito para Salvador Millaleo, abogado, Ph. D. en Sociología y exasesor de asuntos indígenas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es el apoyo transversal que ha tenido. Lo dijo en ADN Hoy la mañana de este jueves:

“Al parecer, se han concitado ánimos destinados a generar el consenso que siempre ha faltado en las políticas indígenas. Eso es inédito”.

“El desafío de la comisión va a ser, no solo partir con ese apoyo, sino que también falta, y hay que ir concretando… Hay representantes indígenas. Pero el mundo indígena es muy horizontal y hay que, a partir del trabajo de la comisión, despertar la voluntad del mundo indígena para confluir en un nuevo pacto. No solo se trata de este pacto que propone en este sistema político, sino que también tiene que recavarse el concenso del mundo indígena. Es el gran desafío de la comisión”, agregó.

El apoyo transversal, agregó Millaleo, no es suficiente, pues se tiene que desplegar. “Van a tener que generar diálogos, no solo con el mundo mapuche, sino que del resto de la sociedad en el sur. Pensamos en autoridades tradicionales, sabiendo que no hay un referente único. Van a tener que abrirse al diálogo. Van a poder verse esos diálogos en la práctica”, señaló.

La incertidumbre es característica de estas comisiones. Pes a que esta no es resolutiva, sino propositiva en su fin, la gran diferencia con otras es que las conclsuiones deben materializarse. No hacerlo “es lo que ha ayudado a que el conjunto de problemas haya seguido hasta hoy y que no logra reducir la violencia, y que más bien va en escalada”.

“La comisión tienen que generar un plan que tiene que ser aceptado por la autoridad. Uno no tiene que tener expectativas en la escalada de violencia que estamos viendo”, matizó luego el también académico.

¿Por qué la comisión no es un proceso de paz? “La comisión no es un proceso de paz; sino que es un proceso de justicia histórica por la restitución de tierras. No es como el proceso cubano o el colombiano. Esos son procesos de paz, que suponen que las partes llegan disponibles, con conversaciones previas, donde hay una tregua y puede llegar a algún tipo de acuerdo. En este caso, primero, no vemos que haya agua en la piscina, posibilidades reales de paz, porque estamos en la escalada. No vemos que haya una disposición de sentarse a la mesa para lograr la paz”, explicó.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy hablamos con Salvador Millaleo (@smillaleo), exasesor de asuntos indígenas del Gobierno del Presidente Boric, sobre la Comisión por la Paz y el Entendimiento y el futuro en la macrozona sur. 📻 https://t.co/Lt648WAstq

💻 https://t.co/Nep0zy2Eu8 pic.twitter.com/3DBV5duKH9 — Radio ADN (@adnradiochile) June 22, 2023

Así las cosas, la implementación de las propuestas, de lograrse, pese a que no van a ser satisfactorias en su totalidad, precisó Millaleo, se puede tener un acuerdo “sustantivo, que mejora realmente las condiciones de vida del pueblo mapuche, que hace una justicia histórica real, entonces se le quita, se le reduce cualitativamente esta posible legitimidad, el espacio de malestar del que se nutre estos grupos. Esta es la esperanza: que una comisión que parte con apoyo transversal, termina con el mismo o con más apoyo inclusive, podría lograrlo. Es el gran activo que tiene”.

“El gran desafío de la comisión es mantener el apoyo transversal político y quizás incrementarlo, y a la vez ganarse la simpatía del pueblo mapuche a través del proceso de diálogo”, cerró.