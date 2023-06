“Lo que vimos ayer es una reacción articulada de grupos que están coordinados. O sea, el Presidente (Gabriel Boric) anuncia su visita a la región y se hacen tres atentados”.

El resumen lo hizo el gobernador de la región de La Araucanía, Luciano Rivas (independiente, cercano a Evópoli), la mañana de este viernes en ADN Hoy: y es que mientras estaba hablando del estado de las cosas en la zona que representa, le informaban de un ataque a una casa patronal en el fundo Antaro 2, en la ruta que une a Curacautín con Lautaro. Allí, los integrantes del grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM), que se atribuyeron el hecho, dejaron el siguiente lienzo:

El otro ataque fue a una iglesia ubicada en la zona rural de Freire.

Pese a las circunstancias, Rivas cree que “es una buena noticia” la visita del Mandatario:

“Primero, porque después de tanto tiempo, probablemente ya hace dos años hablando de la necesidad de modificar la Ley Antiterrorista, está ocurriendo y con una voluntad de los tres poderes del Estado (…) Y por otra parte, hoy avanzamos en que el Presidente y la ministra (Carolina) Tohá reconocen el terrorismo en el país. Vamos a avanzar en las modificaciones a la Ley Antiterrorista; pero más allá, el Presidente tiene que hacer un gesto importante, que es reconocer que hay víctimas del terrorismo. En tres ocasiones le he entregado al Presidente un documento de Ley de Reparación a Víctimas del Terrorismo y esperaría que en ese contexto, el Presidente se pueda comprometer en su venia”.

Luego agregó: “Esta es la situación que seguimis viviendo en nuestra región, de grupos que siguen atentando en esta forma. Cuando se ataca a un furgó escolar, cuando se quema una iglesia, cuando se ataca a un equipo médico, son atentados que no podemos descuidar. Espero que avance y se tramite en las formas que dijeron, que son 30 días, que creo que es la forma en la que se debe avanzar cuando tenemos prioridades, y no quiero entorpecer la discusión. Es el momento de avanzar en esto, indudablemente es tarde, pero no podemos detenernos en este tipo de modificación”.

La semana pasada se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur, lo que, si es sinónimo de mayor seguridad para la región, Rivas dijo que “lo vamos a valorar”. Pero también un poco frustrado: “Mientras no tengamos algo mejor, el estado de excepción no se puede retirar de la región. Todo lo contrario: se ha intentado fortalecer, pero falta más”.

En el mismo sentido, apuntó a modificar la Ley Antiterrorista y la Ley de Inteligencia para “desarticular” los grupos organizados.

Con todo, ha visto que con las últimas modificaciones legislativas se ha notado la distribución y presencia de las Fuerzas Armadas y las de orden en La Araucanía: “Uno de los temas que esta semana se han notado más es cómo se han cortado estos accesos a la Ruta 5 Sur. Se sabía que estos grupos, cuando hacían atentados, arrancaban a los campos. Es un avance: en números no lo sé, pero los atentados han bajado. Hubo días en que estuvo bastante tranquilo: la semana pasada hubo pocos atentados”.

Filtración del audio

El Presidente Gabriel Boric se mostró sumamente preocupado por la filtración de una conversación que tuvo con parlamentarios de la macrozona sur para abordar la seguridad en esa parte del territorio. Rivas cree en el diputado Mellado, que reconoció “un error” y “de buena fe”.

“Más allá de quebrar las confianzas o la relación del Gobierno con el Parlamento, es un error. El foco está en cómo avanzamos en temas de seguridad. El diputado cometió un error, no creo que haya sido con una mala intención. Hoy no podemos seguir cayendo en este tipo de cosas. Esperaría que más allá de la disculpas públicas, esto no entorpezca el trabajo con el Parlamento, que es clave”, dijo.

Por lo pronto, los ojos de Rivas están en la consulta que hará en la región los días 7, 8 y 9 de julio, donde se le preguntará a los habitantes si creen necesaria una ley de reparación de víctimas.