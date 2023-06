La ministra del Interior, Carolina Tohá, denunció la filtración de un audio durante una reunión entre el Presidente de la República, Gabriel Boric, y parlamentarios de La Araucanía en la antesala a su visita a la región.

Esta grabación llegó a algunos medios de comunicación, quienes publicaron el contenido de esto de forma detallada, lo cual no cayó bien en el Ejecutivo.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado señaló que “ayer medios de comunicación dieron a conocer parte de los planteamientos del Presidente en esa reunión informando que tenían un registro”.

“Es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente de la República“, declaró.

“Que se registre la reunión y se les pase a los medios de comunicación, realmente es muy desconcertante. El Presidente estaba muy impactado después de una reunión con las características que tuvimos, porque fue una reunión muy positiva”, agregó la ministra Tohá.

En dicha reunión, el Mandatario sostuvo que “sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo”, agregando además que “no todas las herramientas sirven para solucionar todos los problemas. Y si tiramos toda la carne a la parrilla, sencillamente, la experiencia ha demostrado que no funciona”.

La reunión entre el Jefe de Estado y los diputados y diputadas de la región de La Araucanía se llevó a cabo el pasado martes 13 de junio en Cerro Castillo, en la cual abordó diversos asuntos relacionados con la seguridad y la violencia rural.