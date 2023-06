Ministerio Público dispone “equipo especializado” para investigar ataque con explosivos en puente ferroviario de Ñuble

El fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, informó que se dispuso un equipo especializado del Ministerio Público para investigar los últimos ataques con explosivos registrados en el país.

En detalle, Barros indicó que personal de la Fiscalía se abocará en los ataques registrados en el puente ferroviario de Ñuble, y otro que afectó a una torre de alta tensión en Valparaíso.

“He dispuesto de un equipo especializado de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur se aboque a la investigación de los hechos ocurridos en un puente ferroviario de la región de Ñuble”, señaló, con el objetivo de dar con los responsables.

“También lo estamos trabajando con nuestro equipo especializado y con Carabineros, en coordinación con la Fiscalía regional de dicha región”, agregó respecto a las indagatorias en la región de Valparaíso.

Asimismo, aclaró que “todas las investigaciones a nivel nacional están a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur, cuando se refiere a hechos vinculados a atentados explosivos, con excepción de la Región de La Araucanía”.

Por otro lado, el fiscal jefe de Ñuble, Álvaro Hermosilla, declaró que “no hay artefactos que no hayan explotado aparentemente. Es una fuerte carga explosiva dado los daños. No se sabe si es uno o dos, pero son una alta cantidad”.