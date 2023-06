Ministra Tohá calificó como un “error” no haber contactado a Clínica Las Condes por ocupación de camas críticas pediátricas

Luego de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señalara no haber consultado a la Clínica Las Condes (CLC) respecto a la ocupación de camas críticas pediátricas, la Contraloría General de la República aclaró que por su parte no han emitido ningún tipo de fallo que impida la gestión de prestaciones médicas en servicios de salud públicos o privados.

Por esta aclaración, desde el Minsal reconocieron el error e indicaron que lamentaban “la confusión involuntaria, efectivamente la inhabilidad de la CLC para suscribir contratos con el Estado por un periodo de dos años, es resultado de la declaración de la justicia laboral”.

Sobre esta nueva polémica que se abre en medio de una crisis por el aumento de las enfermedades respiratorias, se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “hay que distinguir distintas situaciones“.

“Una son los malentendidos de tipo comunicacional, otra es la preparación de la campaña, y otra es la emergencia que estamos viviendo”, afirmó.

Asimismo, la secretaria de Estado indicó que “lo que se refiere a la mención de Contraloría, fue simplemente un error de mención, y no amerita más análisis. Fue un fallo del Tribunal Constitucional y la ministra cometió un error en la mención”.

Respecto a la crisis por el alza de los virus respiratorios, Tohá manifestó que “lo que está sucediendo no fue algo que no se esperaba o no se preparó, esta es una crisis que estaba anticipada por los pronósticos, y que significó activar todo el sistema. Esto se hace todos los años, pero cada año se adapta a las características de la temporada”.

Además, sostuvo que esta tensión en la red de salud se produce por lo que “es catalogada uno de los virus sincicial más fuerte que hemos tenido, del punto de vista de la cantidad de niños y niñas que han sido hospitalizados”.

“Esto no fue algo sorpresivo, y por eso se gestionaron recursos, se activó la red, pero la red se tensa, y ahora lo que viene es un tema propiamente de gestión, y ahí que se debe investigar respecto al fallecimiento de la lactante en la región de Valparaíso”, aseveró.

Situación con Clínica Las Condes

Por otro lado, la titular de Interior indicó que se “incurrió en un error” al no contactar con la Clínica Las Condes, pese al fallo del Tribunal Constitucional.

“Cuando se hicieron los contactos con las distintas clínicas, según la información que manejamos, se incurrió en un error, en el sentido de no haber llamado a la Clínica Las Condes, porque si bien hay un fallo del TC, cuando hay emergencias, ese tipo de restricciones se pueden pasar por alto“, aseveró.

“Aquí aparentemente hay un error, pero se debe investigar bien, y si alguien se equivocó, saber quién fue y si corresponde, que sea sancionado”, afirmó Carolina Tohá.

“Cuando el subsecretario dijo que sí se estaban ocupando las camas de la Clínica Las Condes, es porque se supone que se debería haber estado ocupando, pero alguien cometió un error y no llamó por el fallo. Esto hay que aclararlo y se debe investigar”, declaró.

Acusaciones sobre tardía respuesta

Finalmente, la ministra Carolina Tohá respondió a las críticas respecto a una respuesta tardía, indicando que esto “no es efectivo. Los recursos que fueron solicitados se entregaron oportunamente, y las camas se amplían a medida que la emergencia lo va requiriendo”.

“Las camas no se inventan, sino que son redestinaciones a la luz de la emergencia”, aseveró.