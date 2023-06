El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, se refirió, durante la tarde de este miércoles, a la renuncia de la ministra Ángela Vivanco a la vocería del máximo tribunal del país.

“Se reunió el tribunal pleno para tomar conocimiento de la renuncia voluntaria que presentó la ministra, señora Ángela Vivanco, al cargo de vocera titular de la Corte Suprema, función que fue designada por acta número 67-2022, de 21 de marzo de 2022″, comenzó diciendo Fuentes en su breve alocución. Luego siguió:

“Se acordó aceptar la renuncia voluntaria presentada por la ministra y también agradecerle, especialmente, su destacado desempeño, compromiso y dedicación durante el periodo en que ejerció dichas labores”.

La Carta de Vivanco

Durante la misma jornada se dio a conocer la misiva con la que Vivanco dio un paso al costado a la vocería.

Junto con agradecer la oportunidad “y la confianza depositada en mí durante el ejercicio de esta vocería”, así como también a aquellos ministros “que, con lealtad y aprecio, me apoyaron en mi desempeño”, explicó:

“Las circunstancias actuales y agitación que se ha suscitado a partir de una entrevista que no fue dada en calidad de vocera y que, en consecuencia, daba cuenta sólo de mi visión y experiencia, hacen aconsejable mi renuncia y dejar al pleno en amplia libertad de acción en materia comunicacional”.

Durante la mañana, en la presentación de su carta de renuncia, Vivanco profundizó: “No me arrepiento absolutamente de nada. Soy una persona que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida, jamás me retracto que aquello que he dicho con convicción y siento que se ha generado un problema para el presidente o el pleno por una entrevista que no di como vocera. No me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo, que son totalmente respetables”.

Cabe recordar que su salida de la vocería fue gatillada por declaraciones respecto al cumplimiento del fallo de la Corte en relación a la devolución de cobros indebidos de las isapres.