La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó su renuncia al cargo de representación del máximo tribunal del país.

En horas de la mañana de este miércoles, la ministra presentó la carta de renuncia al presidente del organismo, Juan Eduardo Fuentes, a fin de agradecerle “la oportunidad que se me dio desde el punto de vista de mi cargo como vocera, durante más de un año, cosa que ha sido para mi muy satisfactoria”.

“He presentado mi renuncia al cargo, fundamentalmente porque el periodo de agitación que ha habido posterior a una entrevista mía, que no di en calidad de vocera, sino que la di desde mi punto de vista de visión y experiencia, hace aconsejable que yo deje en libertad de acción al pleno desde el punto de vista comunicacional”, explicó.

La renuncia se hace vale a partir “de esta fecha”. Además, Fuentes dijo que lo llevará al pleno: “En este tema, para mí, el asunto ya está terminado”.

Vivanco precisó que respecto a la sala en la que participa “he tenido un gran apoyo. Y me siento de eso muy contenta. De hecho, le pongo en la carta al presidente que me siento orgullosa de pertenecer a ella”.

Sobre la entrevista misma que gatilló su salida, explicó: “La tercera sala manifiesta sus opiniones en sus fallos. En consecuencia, si hay una aclaración, ahí se manifiesta la opinión jurisdiccional. Cuando uno da una entrevista con un juez, no da una opinión jurisdiccional, está dando una visión que uno tiene desde el punto de vista de su experiencia y conocimiento”.

“No me arrepiento absolutamente de nada. Soy una persona que siempre ha vivido de cara al país, nunca escondida, jamás me retracto que aquello que he dicho con convicción y siento que se ha generado un problema para el presidente o el pleno por una entrevista que no di como vocera. No me retracto de nada y sigo manteniendo las mismas opiniones y visiones que tengo, que son totalmente respetables”, agregó.

¿Cómo fue, entonces, que llegó a las declaraciones? Existió un comité estratégico en el que se discutían los temas relativos a la posición de la Corte. Allí “nunca tuve ninguna opinión en contrario de lo que hice. Desde ese punto de vista, cumplí mi cometido a cabalidad. Si había opiniones en contra o alguien que disintiera de eso, en su pleno derecho está, pero nunca se me hizo presente”.