La Tesorería General de la República informó, este martes, la fecha de pago para todo el o la que trabajó como vocal de mesa en las elecciones de consejeros constitucionales el pasado 7 de mayo.

En un comunicado, la entidad señaló que, en total, fueron 152.120 personas las que trabajaron en la pasada elección. De ese total, 135.729 ya habían cumplido la misma función en ocasiones anteriores; 12.650 fueron quienes recibieron capacitación; y 3.741 trabajaron como miembros de colegios escrutadores.

Cuándo pagan

En el comunicado difundido este martes, la Tesoría precisó que el pago del bono comenzará a realizarse desde este miércoles 31 de mayo.

“Se aclaró que este bono no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo cual no es imponible ni tributanle. Es decir, no está afecto a ningún descuento“, se lee en el texto.

De cuánto es el bono

En concreto, para quien ejerció como vocal de mesa y miembro del colegio escrutar en la última elección recibirá un pago de dos tercios de Unidad de Fomento (UF), el que asciente de $24.017.

Quienes realizaron esta función por primera vez y asistieron al curso de capacitación previo recibirán un pago extra de UF 0,22, “totalizando de este modo un monto de alrededor de $31.943″.

El monto total que efectuará a modo de pago la Tesorería será de $3.753,7 millones.

Cómo se pagará el bono de vocal de mesa

El estado de pago podrá ser consultado en el sitio web de la Tesorería General de la República (TGR), que puedes ver en este link.

En relación a la forma en la que se realizará el pago, esta tendrá dos modalidades: por medio de una transferencia a la cuenta bancaria indicada en el formulario respectivo el día de la elección; o por cobro directo en cajas de Banco Estado y ServiEstado, únicamente presentando el carnet de identidad.