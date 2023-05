Francisco Frei es detenido por la PDI en el sector oriente de la capital

En horas de este viernes, el hermano del expresidente Eduardo Frei, Franciso Frei, fue detenido por la Policía de Investigaciones, luego de permanecer prófugo.

Esto porque funcionarios policiales acudieron a su domicilio el pasado jueves 25 de mayo con una orden de detención, sin embargo, el imputado no se encontraba en su vivienda.

Posteriormente, el abogado de Frei, Juan José Rondón, confirmó a La Tercera que su cliente “no se va a entregar voluntariamente, porque es algo que yo le recomendé, yo lo decidí y él acogió mi sugerencia”.

Según información preliminar, el hermano del expresidente de la República será trasladado al cuartel de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la comuna de Las Condes.

Los hechos

El pasado 15 de marzo, el hermano del expresidente de la República aceptó los cargos en su contra por estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso, y delito de la Ley de Almacenes Generales de Depósito para poder obtener una pena en libertad.

Sin embargo, la parte querellante apeló la resolución en la primera instancia del proceso, por lo que la Corte ordenó “cumplir la pena impuesta de cinco años de presidio menor en su grado máximo en forma efectiva“.

Este proceso judicial comenzó en agosto de 2019, cuando el condenado se autodenunció por las irregularidades financieras cometidas por medio de Inversiones Saturno S.A., de propiedad del expresidente Frei.

Luego de ello, el Ministerio Público investigó el caso y amplió el rango de indagatorias, de 2005 a 2019. En ello se encontró que el hermano del expresidente había falsificado su firma para obtener créditos y préstamos.