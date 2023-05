Elisa Loncón y solicitud de antecedentes académicos: “Me han expuesto al escarnio público. ¿Será por mi apellido?”

Este martes, la académica y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se refirió a la solicitud de los datos específicos de sus actividades de docentes solicitados por transparencia realizado por el medio El Mercurio.

Esto se da luego de que la Universidad de Santiago le otorgara un año sabático remunerado por su “jerarquía académica y antigüedad”.

Desde la casa de estudios, Loncón criticó esta solicitud. “Toda mi documentación académica está validada por todas las universidades y por la Contraloría“, señaló.

“Lamento mucho ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que han tenido año sabático, pero hay una que lleva en su apellido “Loncon Antileo” y me han expuesto al escarnio público. ¿Será por mi apellido? ¿Por qué a mí?”, emplazó la doctora en Literatura y Humanidades.

Escucha más sobre esta noticia y otras en “Una pausa necesaria”:

Asimismo, la expresidente de la convención expresó que “si yo no hubiera creído eso, si mis padres no me hubieran impulsado, yo sería una cuidadora de niños, tal vez estaría preparando los alimentos en la gran ciudad, en las grandes casas, pero logré esta formación de ser profesora, de ser investigadora, de ser académica y ahí estoy haciendo mi contribución”.

Respecto a las acusaciones de cierto sector respecto a que la académica oculte su información, Elisa Loncón enfatizó en que “no es cierto que oculte la información, mis paper, mis publicaciones, mi trabajo, mi trayectoria está en la página de la universidad, de Google Academic”.

En este punto de prensa acompañaron a Loncón el secretario general de la Usach, Francisco Zambrano, y la directora de Género, Diversidad y Equidad, Yenniffer Ávalos.