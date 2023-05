Delegado Presidencial de Arica por crisis migratoria en la frontera: “No lo podemos desatender desde el punto de vista humanitario”

La situación migratoria en la frontera entre Chile y Perú, particularmente en la región de Arica y Parinacota, ha levantado las alarmas internacionales del mundo. A tal punto llegó, que el propio gobierno de Venezuela, en una actitud inédita, ha dado señales de cierta colaboración para la implementación de un corredor humanitario. El delegado presidencial de la región, Ricardo Sanzana, abordó la situación la mañana de este martes en ADN Hoy.

En concreto, solo para esta jornada está programada la implementación de tres medidas, las que fueron anunciadas por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el viernes pasado: “Primero, el catastro que haremos a contar de las 08:00 de la mañana en la frontera para determinar la ayuda humanitaria; el segundo es un punto de control y enrolamiento que estableceremos junto a Carabineros, la PDI y el Registro Civil en la Cuarta Comisaría de Carabineros, previo al complejo Chacalluta; y el tercero son puntos de información para establecer que quien desee abandonar el país y tiene una condición compleja de paso, para que no se vaya a instalar al paso fronterizo y trate de esperar que esto se vaya resolviendo”.

Pero no han sido tanto las medidas del Gobierno las que se han tomado el debate, sino el conflicto entre las policías, las fuerzas armadas y los migrantes. Algo que Sanzana puso en contexto: “Ha habido algunos altercados que se produce por la desesperación de las personas de querer abandonar el país y verse imposibilitados en algunos casos. Eso ha generado algunas situaciones en la línea de la frontera, en términos de bloqueo de carretera y otros enfrentamientos verbales con la policía del Perú. Esta situación no tiene que ver con medidas que hayamos adoptado como país para retener a nadie, por eso mismo es que los conflictos no se han generado con este lado de la frontera. Los entendemos, pero también tenemos que trabajar en las soluciones; ahí lo que planteaba el alcalde (de Arica) del corredor humanitario, que hemos a través de la Cancillería con Perú fuertemente, para determinar cuál podría ser esta fórmula para efectos de tener en consideración que hay muchas de estas personas que quieren devolverse a su país de origen y no recalar en Perú”.

Hubo una persona de la embajada de Venezuela que estuvo catastrando a sus connacionales, contó el delegado. La misma delegación ha dado “facilidades” para que eso ocurra. Ello, a modo de prólogo de un corredor humanitario que debe ser “seguro y que, para estos fines, los países puedan garantizar su paso”, precisó Sanzana.

Medio mes

Van 15 días de esta situación de migrantes a la deriva, dijo el delegado: en promedio hoy son 120, pero ha habido veces con 200 personas, y otras con 120. Así, en lo que va de esta situación crítica, “hemos hecho catastros de salud para establecer las necesidades de atención en algunos casos, especialmente de niños y niñas, mujeres y adultos mayores en este espacio; y también vamos a realizar catastros sociales para la ayuda humanitaria”.

Las imágenes que han sido noticia de los migrantes en conflicto con las fuerzas armadas y carabineros ocurren en la Línea de la Concordia, dijo Sanzana. Es más: “Todas las manifestaciones que hemos tenido han sido desde la línea de la Concordia hacia Perú y por tanto, de jurisdicción peruana para su resolución. Luego, hay situaciones que corresponden a veces a Perú, a veces a Chile, pero es una situación que está en el limbo, por decirlo de alguna manera, porque se van moviendo brevemente, pero están en la frontera. No podemos entrar en ese detalle, que parece ser importantísimo del punto de vista policial, porque no podemos invadir el país para tomar medidas policiales, pero no podemos desatender desde el punto de vista humanitario. No puede haber límites ni barreras porque hay personas que sufren una condición a propósito de su traslado. Hemos dispuesto medidas anteriormente que están a 200 metros del complejo de Chacalluta: tenemos agua, disposición médica, sombra y lugares donde la espera se podría hacer menos desgastante. Hay baños también, pero estas personas desean estar en ese espacio (en el norte, al límite de Perú) porque es allí donde pueden hacer la presión”.

Con todo, el delegado aclara que la migración de Chile a Perú no es algo que están incentivando: “Nosotros no estamos incentivando nada; estamos acompañando un proceso migratorio que tiene que tener este acompañamiento humanitario también”.