Los últimos hechos de violencia ocurridos en Calama, en la región de Antofagasta, que terminaron con dos personas fallecidas y tres heridos a bala, el alcalde Eliecer Chamorro, junto a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, resolvieron suspender las clases en toda la comuna.

“Si hay un padre o una mamá que tiene a su hijo en una escuela y por todo lo que está pasando, no lo quiere mandar a la escuela, no lo haga. Yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela mañana, no lo voy a hacer”, contó el edil en un video publicado en sus redes sociales, información que luego fue confirmada por los mismos medios.

𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐀𝐍̃𝐀𝐍𝐀 𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐁𝐑𝐀́ 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐍 𝐋𝐎 𝐀𝐂𝐎𝐑𝐃𝐀𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐄𝐌𝐈 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐂𝐈𝐎́N !! — Eliecer Chamorro Vargas (@ChamorroEliecer) April 19, 2023

Aunque, de acuerdo a la autoridad, “van a estar abiertas las colaciones, los almuerzos como corresponde”.

“Esta situación es grave. Si normalizamos esto como si nada, estamos mal y ahí es el delincuente que está ganando”, añadió luego.

La balacera ocurrió en la Primera Comisaría de Calama. Según se supo, desconocidos que se trasladaban en una camioneta de color blanco por avenida Granaderos dispararon en cinco oportunidades al recinto policial. Los objetivos del ataque habrían sido dos civiles que se encontraban allí realizando denuncias. Tras ello, otra balacera ocurrió en las cercanías del terminal de buses de la ciudad.

Durante la misma tarde del martes, el alcalde Chamorro denunció un ataque con arma de fuego en contra del equipo de seguridad ciudadana: el autor del ataque, al verlos, decidió disparar en tres oportunidades. “¿Tiene que pasar algo más grave, tiene que morir una autoridad? No, ya se acabó”, acotó el edil.

Afortunadamente, el equipo resultó ileso. A ello se suma que ellos trabajan con chalecos antibalas y una preparación previa.